Ausflügler-Verkehrschaos: Stau legt Gemeinde lahm – „Bedauerlich, dass die Münchner den Ort verstopfen”

Von: Alexander Kraus

Schon wieder Stau in Oberau: Viele Autofahrer nehmen bei Blockabfertigung am Tunnel die Route durch den Ort – und müssen vor der Ampel an der Gießenbach-Baustelle. © Privat

Neue Ausweichrouten bei der Blockabfertigung am Oberauer Tunnel: Eine Riesenstau legte daraufhin am Wochenende die Gemeinde Oberau lahm. Denn das schöne Wetter lockte viele Ausflügler an.

Oberau – „Sowas hab’ ich in Oberau noch nie gesehen!“ Peter Imminger (CSU) ist entsetzt, wenn er an den vorletzten Sonntag denkt. „Sämtliche Ortsstraßen waren verstopft, es war ein Chaos“, schimpft der Bürgermeister der Loisach-Gemeinde. Der Grund: Viele Autofahrer wählten aufgrund des Staus am neuen Tunnel, der eigentlich eine Entlastung bringen sollte, den Weg durch den staugeplagten Ort.

Riesenstau in Region Garmisch-Partenkirchen: „Sämtliche Ortsstraßen verstopft, es war ein Chaos“

Wegen des guten Wetters herrschte ein enormer Andrang von Tagestouristen ins Loisachtal – auch am vergangenen Wochenende. Als neues Nadelöhr hat sich dabei die Stelle am Nordportal der Oberauer Umgehung in Richtung Eschenlohe erwiesen. Hier treffen die beiden Fahrspuren des Tunnels und die Einfädler, die den Ort verlassen, zusammen.

„Das ist der Flaschenhals. Da wird es einspurig“, hat Nadine Heiß erkannt. Wie die für den Straßenbau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständige Abteilungsleiterin des Staatlichen Bauamts Weilheim weiter ausführt, kamen an den vergangenen Wochenenden mehrere ungünstige Faktoren zusammen: schönes Ausflugswetter, schier unendliche Blechlawinen, Blockabfertigung, Schienenersatzverkehr.

Eine Blechlawine in den Wohnvierteln: Ist der Tunnel gesperrt, suchen sich viele Schleichwege – zum Ärger der Anlieger. © Privat

Dazu kommt die Ampelregelung im Bereich der Gießenbach-Brücke in Oberau, die für weitere Wartezeiten sorgte. Weil die Busse des Schienenersatzverkehrs bei Gegenverkehr nicht um die Kurven kommen, ist eine Ampelschaltung nötig. „Und es wird Zeit, dass die Bahn wieder fährt“, hofft Heiß auf Besserung.

Langfristig zum Positiven entwickeln werde die Situation im Bereich Oberau-Eschenlohe letztlich nur der Auerbergtunnel, sagt sie. Was ihrer Meinung das Dilemma weiter angeheizt hat, waren die Aufforderungen in den Medien, das sonnige Wetter zu nutzen und in die Berge zu fahren – Vorschläge, die offensichtlich sehr viele Verkehrsteilnehmer beherzigt haben. Dann kommt es zu Problemen. Aus Sicherheitsgründen wird bei Stau im Tunnel die Blockabfertigung ausgelöst.

Verkehrschaos in Oberau: „Bedauerlich, dass die Münchner den Ort verstopfen“

Die Folge: Das Bauwerk wird zeitweise gesperrt. Im Tunnel wurde zusätzlich die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer reduziert und zeitweise eine Fahrspur gesperrt. Heiß rechtfertigt diesen Schritt. „Wenn die Geschwindigkeit verringert wird, krieg’ ich mehr Autos über den Fahrbahnabschnitt. Der Verkehr bleibt flüssiger, die Abstände kleiner“, verdeutlicht die Abteilungsleiterin. Das seien „verkehrswissenschaftliche Erkenntnisse“. Die B 2 zu verlassen und den Schleichweg durch den Ort zu nehmen, bezeichnet Heiß so: „Der Ausweichverkehr wechselt ins untergeordnete Straßennetz.“ Dies sei „ein neues Phänomen in Oberau“.

Eine Blechlawine in den Wohnvierteln: Ist der Tunnel gesperrt, suchen sich viele Schleichwege – zum Ärger der Anlieger. © Privat

Aber was soll man tun, wenn alle auf einmal am Sonntagnachmittag die gleiche Straße benutzen wollen? Auch Angelika Allinger-Rank weiß keinen Rat. Die SPD-Fraktionssprecherin im Gemeinderat findet es „bedauerlich, dass die Münchner den Ort verstopfen“. Zugleich äußert sie aber auch Verständnis für die Autofahrer, die es probieren, vermeintlich schneller durch die Gemeinde zu kommen, anstatt bei der Blockabfertigung zu warten. Der Verkehr staute sich so lang und zäh, dass etliche Autofahrer ihr Abendessen bei den örtlichen Gastronomen einnahmen, hat Allinger-Rank vernommen – und kann dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen.

Riesen-Stau in Oberau: „Polizei oder Feuerwehr wären da nie durchgekommen“

Den Bürgermeister hat indessen vor allem eines irritiert: Die Blechlawine durch Oberau schlängelte sich durch sämtliche Ortsstraßen. „Polizei oder Feuerwehr wären da nie durchgekommen“, betont Imminger. Die „unhaltbaren Zustände im Ort“ kritisierte Bernhard Hübner (CSU). Auch Josef Lohr (Freie Wählergemeinschaft), Bereitschaftsleiter der Oberauer Bergwacht, macht sich große Sorgen. „Für die Rettungskräfte bestand Gefahr. Da hätte nichts passieren dürfen. Das Chaos war gleichbedeutend mit dem kompletten Lahmlegen des Ortes“, sagt Lohr. Seiner Einschätzung nach verbessert sich die Situation erst, wenn die Gießenbach-Brücke fertiggestellt und die Ampelregelung am Nordportal überflüssig ist.

