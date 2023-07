Streitthema Anbindung zur B23: Neuer Ärger in Oberau

Von: Alexander Kraus

Wie die B23 mit der Ortsumgehung Oberau verbinden? Diese Frage treibt die Verantwortlichen im Ort und beim Straßenbauamt weiterhin um. Der Bund Naturschutz ist strikt gegen eine Anbindungung an den nördlichen Kreisel. VEO-Chef Josef Bobinger ist entsetzt über die Aussagen von BN-Kreischef Axel Doering.

Oberau – Es war eigentlich nur eine Randnotiz. Aber eine, die wie Zündstoff wirkte. Zumindest auf Josef Bobinger. Die Berichterstattung im Tagblatt über die Kreisversammlung des Bund Naturschutz hatte der Vorsitzende des Vereins Verkehrsentlastung Oberau sehr genau gelesen – und schreckte bei einem Absatz auf. Der Inhalt: Axel Doering, der Kreischef der Naturschützer, hat sich die Anbindung der B23 an den Oberauer Tunnel offenbar als neues Projekt ausgesucht, meinte wörtlich: „...das wird noch ein langer Kampf“. Kam nicht gut an bei Bobinger, der nun im Gemeinderat Klartext redete: „Es ist nicht in Ordnung, was Doering da abzieht. Er macht alle verrückt“, polterte der Zweite Bürgermeister.

Bobinger hat für das Vorgehen des BN-Kreisvorsitzenden nur einer Erklärung: „Er will Stimmung machen, schüren.“ Hintergrund ist der, dass das Staatliche Bauamt Weilheim nun eine Variante bevorzugt, die eine Einschleifung der B23 von der Spitzkehre des Ettaler Bergs am Hang entlang über eine Brücke zum nördlichen Kreisel in Oberau vorsieht. „Da ist der Bund Naturschutz strikt dagegen, das ist bekannt“, kommentierte Bürgermeister Peter Imminger (CSU) in der Sitzung. Sein Stellvertreter schlägt in die gleiche Kerbe: „Der BN will die Anbindung zum nördlichen Kreisel verhindern“, schimpft Bobinger.

Bund Naturschutz: Vorgeschlagene Verbindungs-Trasse zwischen B23 und Tunnel Oberau läuft durch Schutzgebiet

Bekanntlich hatte die Gemeinde eine Variante der Einschleifung der B23 mit einem weiteren Tunnel am Mühlberg in Richtung Nordportal bevorzugt. Das war von der Behörde in Weilheim abgelehnt worden – mit dem Hinweis, dass die Pläne für eine Anbindung der Bundesstraße nicht weiter verfolgt würden, sollte die Gemeinde auf der Tunnellösung beharren. „Wir gehen auf den Vorschlag des Staatlichen Bauamts ein“, sagt Bobinger. Für diese Marschrichtung existiert auch einen klarer Beschluss des Gemeinderats.

Doering leugnet nicht, dass er die Trassenführung am Hang grundsätzlich sehr kritisch sieht. „Man würde ein ruhiges Gebiet in Oberau zerstören“, fürchtet der BN-Kreischef. Sein Problem an der Sache: Das gesamte Projekt sei nicht anständig geprüft worden, zudem seien FFH- und Naturschutzflächen betroffen. Ein Vorschlag des BN liegt ja ebenfalls vor. Dieser sei platzsparender, zudem entstünden „keine neuen Lärmteppiche“. Vorgesehen ist in diesem Fall, die Strecke der B23 am alten Ettaler Berg bis zum Talboden beizubehalten, im Bereich des Gießenbachs erfolgt die Anbindung in den Umfahrungstunnel, der in diesem Bereich unterirdisch verläuft. Eine Lösung, bei der Bobinger die Haare zu Berge stehen: „Es geht nicht, in eine bestehende Röhre einzugreifen“, wettert der VEO-Sprecher. Auch das Staatliche Bauamt lehnte diese BN-Variante ab, weil sie um 100 Millionen Euro teurer ist.

Doering kritisiert: „Das gesamte Loisachtal ist zum Tunneltal geworden“

Einmal in Fahrt gekommen, setzt Doering allerdings zur Generalkritik an. „Das gesamte Loisachtal ist zum Tunneltal geworden – extrem hässlich.“ Wenn die weiteren Umfahrungsprojekte einmal verwirklicht sind, sei das nichts anders als eine „Alpentransversale“. Die Verkehrsprobleme würden so jedenfalls nicht gelöst, sondern nur verschoben.

Dem setzt Bobinger entgegen, dass die Straßenbaubehörde in Weilheim für die Anbindung noch gar keine detaillierte Planung erstellt hat. „Das muss visualisiert werden, damit wir wissen, wo die Linie verläuft.“ Bobinger und Imminger rätseln derweil, was der BN in puncto Einschleifung vorhat.

Doering klärt derweil auf. „Das ist Zukunftsmusik, alles ist möglich“, versichert er. Der BN werde abwarten, bis die Planung so weit ist. Auch härtere Mittel sind vorstellbar: „Dann ist auch eine Klage drin, bei so einer Katastrophenplanung.“