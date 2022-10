Warten auf neue Kirchenfenster: Oberauer müssen sich bis 2023 gedulden

Scheiben sind noch immer mit Folien abgedeckt

Von Tanja Brinkmann schließen

Geduld ist gefragt von den Oberauer Katholiken. Bis die Fenster in der St.-Ludwig-Kirche repariert werden, dauert es wohl bis zum Frühjahr 2023. Zum einen ist es schwierig, Handwerker zu finden, die die bleiverglasten, mundgeblasenen Scheiben ersetzen können. Zum anderen verlangt die Versicherung ein zweites Angebot.

Oberau – „Die Begeisterung hält sich in Grenzen.“ Noch möchte Peter Bitzl, Mitglied der Kirchenverwaltung von St. Ludwig, nicht von Frust bei den Oberauer Katholiken sprechen. Noch ist das Verständnis im Dorf groß. „Teils waren die Leute ja selber von dem schweren Hagel am 30. Juni betroffen“, sagt er. Daher wissen sie, wie schwierig es ist, Handwerker zu bekommen. Fachkräfte für die Kirche zu finden, deren Fenster durch die bis zu hühnerei-großen Hagelkörner massiv zerstört wurden, ist noch einmal komplizierter. Bleiverglast und in Pastellfarben gehalten, sorgen die mundgeblasenen Scheiben für ein ganz besonderes Licht in dem Gotteshaus. Diese zu ersetzen – alles andere als einfach. Zumal „es nur sehr wenige Firmen gibt, die sich damit befassen“, betont Bitzl.

Freigabe der Versicherung lässt auf sich warten

Das Dilemma ist Dekan Andreas Lackermeier bewusst. „Vieles muss in Handarbeit hergestellt werden.“ Schon als er den Schaden damals begutachtet hatte, schätzte er, dass die Instandsetzung 50.000 bis 60.000 Euro kosten würde. Damit lag er gar nicht so falsch. Das aktuelle Angebot liegt bei 65.000 Euro. Zu hoch für die Versicherung, die ein zweites angefordert hat. Der Pfarrer hofft, dass dieses noch im Oktober vorliegt und dann schnell entschieden wird, welche Firma zum Zug kommt. Nachdem diese erst nach der Freigabe durch die Versicherung aktiv werden und das nötige Glas besorgen kann, rechnet er in diesem Jahr allerdings nicht mehr mit einer Fertigstellung. Und da schwingt letztlich doch ein bisschen Frust mit, wenn Lackermeier sagt: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert.“

+ Die zerborstenen Fenster sind weiterhin provisorisch mit Folien abgedichtet. Die Reparatur lässt auf sich warten. © Thomas Sehr

Ihm ist allerdings auch klar, dass die Fachfirmen bei Frost oder gar Schneefall nicht arbeiten können. Folglich müssen er oder einer der anderen Seelsorger aus dem Pfarrverband Partenkirchen-Farchant-Oberau weiterhin in einer Kirche wirken, deren Fenster mit Folien abgedichtet sind. „Und zwar so, dass es nicht zieht“, betont Lackermeier. Optisch sei es freilich schon ein Problem. Von innen sehen die Gottesdienst-Besucher immer noch die zerbrochenen Scheiben. Durch die Folien ist es zudem etwas düsterer in St. Ludwig. „Der Eindruck ist ein anderer“, bestätigt Bitzl. Wie sich das Ganze auswirkt, wenn’s draußen noch dunkler wird, „müssen wir abwarten“.

Kirchenvertreter hoffen auf Verständnis der Oberauer

Geduld ist gefragt in Oberau. Frühestens im kommenden Frühjahr, wenn es die Temperaturen wieder zulassen, kann die Reparatur der zerborstenen Fenster offenbar angepackt werden. Lackermeier und Bitzl hoffen auf das Verständnis der Gläubigen. Sicher sind sie sich, dass es wegen der Folien nicht kälter ist in der Kirche. „Wir haben eh nur eine Wandheizung“, sagt Bitzl. Diese sorge lediglich dafür, dass die Mauern trocken bleiben und es zu keiner Schimmelbildung kommt.

Während in St. Ludwig warten angesagt ist, kann der Pfarrer in puncto St. Georg gute Nachrichten verkünden. Die kleine Filialkirche gegenüber am Berg hat ebenso unter dem Unwetter gelitten. Gesprungene Fenster an der Nordseite und kaputte Schindeln zeugen davon. Im Vergleich zum Gotteshaus an der Ettaler Straße sind diese Schäden aber gering. „Deshalb haben wir auch schon einer Freigabe von der Versicherung“, sagt Lackermeier. Er rechnet damit, dass die Handwerker noch in diesem Herbst mit der Instandsetzung beginnen. „Das ist nicht so aufwändig.“