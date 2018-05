1,86 Promille: 14-Jähriger dreht durch

Ein junges Paar, sie 17, er 14 Jahre alt, ist am Samstag in Ohlstadt durchgedreht. Kaum zu glauben: Der14-Jährige hatte 1,86 Promille im Blut.

Ohlstadt - Die Murnauer Ordnungshüter wollten am Samstag um 1.15 Uhr einen 14-jährigen Murnauer in Ohlstadt in Gewahrsam nehmen. Denn der Teenager war laut Polizeibericht zuvor stark alkoholisiert bei seiner Freundin zu Hause „durchgedreht“. Der Vater der 17-Jährigen wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als die Inspektion zu verständigen.

Doch der 14-Jährige zeigte sich renitent. Er versuchte, sich durch Schläge zu wehren und wegzulaufen. Der polizeibekannte Teenager musste dann von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Als seine Freundin dies erkannte, drosch sie mit ihrer gefüllten Handtasche auf die Beamten ein. Obwohl sie auch auf den Kopf einer Polizistin einschlug, wurde niemand verletzt. Bevor der 14-Jährige unter Kontrolle gebracht werden konnte, zerbeulte er noch absichtlich an einem Nachbarhaus den Briefkasten.

Die 17-Jährige hatte bei der Tat rund 0,4 Promille intus, ihr Freund 1,86 Promille. Der Murnauer wurde nach Rücksprache mit dem Jugendamt in ein Heim nach Garmisch-Partenkirchen gebracht. Die 17-jährige Ohlstadterin drohte nach dem Abtransport ihres Freundes an, sich umzubringen. Die junge Frau wurde daher in Garmisch-Partenkirchen in die Psychiatrie eingewiesen.

roy