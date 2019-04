Auf A 95: Lastwagen schert aus und kracht in Auto - Fahrer macht sich einfach aus dem Staub

Heftiger Unfall auf der A 95 in Richtung München: Ein Autofahrer wollte einen Lastwagen überholen - plötzlich scherte dieser aus. Statt anzuhalten, fuhr der Lkw-Fahrer einfach weiter.

Ohlstadt - Die Verkehrspolizei Weilheim berichtet: Am Montag, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann (aus Garmisch-Partenkirchen) mit einem weißen Ford-Focus die A 95 in Richtung München. Als er bei starkem Regen, zwischen den Anschlussstellen Eschenlohe und Murnau/Kochel, etwa Höhe der Brücke über die B2 bei Ohlstadt, auf die linke Spur wechselte, um einen vor ihm fahrenden roten Lkw zu überholen, geriet dieser aus bis dato unbekannten Gründen auf die linke Spur, so dass der Pkw-Fahrer nicht mehr ausreichend bremsen bzw. nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

So fuhr der Pkw auf das Heck des Lkw auf. Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, blieb Gott sei Dank unverletzt. Jedoch wurde sein Fahrzeug stark deformiert und war nicht mehr fahrbereit (Schadenshöhe: ca. 10.000 EUR). Ein anderer Verkehrsteilnehmer schleppte den Pkw noch notdürftig bis zum nahe gelegenen Parkplatz Ostermoos, von wo aus der Pkw von einem Abschleppdienst entfernt werden musste.

Der Lkw hingegen fuhr jedoch, ohne angehalten zu haben, weiter. Von dem bis dato unbekannten roten Lkw, der einen Schaden am Unterfahrschutz davon getragen haben dürfte, ist lediglich bekannt, dass er einen Kipper-Aufbau oder einen Sattelkipper-Auflieger hat.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim bittet um sachdienliche Hinweise bzgl. dem Unfall verursachenden Lkw unter Tel. 0881/640-302.

