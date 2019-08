Audi R8 schleudert in Leitplanke - und hinterlässt Trümmerfeld auf A95 

Eine nasse Fahrbahn und überhöhte Geschwindigkeit - diese Kombination ist dem Fahrer eines Audi R8 auf der A95 zum Verhängnis geworden.

Ohlstadt - Aquaplaning ist die Ursache für einen Unfall gewesen, der sich am Dienstagabend um 22.30 Uhr auf der A 95 in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Loisachbrücke nahe Ohlstadt ereignete. Am Sportwagen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 100 000 Euro.

Ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Dachau, der mit einem Audi R8 Coupè viel zu schnell unterwegs gewesen war, geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug krachte sowohl gegen die rechte als auch die linke Mittelschutzplanke.

Das Trümmerfeld erstreckte sich auf der A95 auf circa 100 Meter, wobei auch einige größere Teile nach unten ins dortige Moos geschleudert wurden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Neben der Streife der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim war auch die Feuerwehr Eschenlohe mit knapp 30 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Ein ähnlich hoher Schaden entstand ebenfalls vor kurzem bei einem Unfall auf der A95.

