Auf Tuchfühlung mit Joe Biden: Beobachter in Pömetsried zeigen sich beeindruckt - US-Präsident reiste über Flugplatz an und ab

Von: Roland Lory

Es wird abgebaut: ein Mitarbeiter einer privaten Firma entfernt Zaunteile. © Dominik Bartl

Es waren jeweils nur wenige Minuten. Doch die Landung und der Abflug von US-Präsident Joe Biden und seiner Entourage in Pömetsried haben bei Beobachtern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Feuerwehren aus Ohlstadt und Murnau ziehen ein positives Resümee.

Ohlstadt – Am Samstagabend ist es in manchen Zimmern in Ohlstadt auf einmal hell geworden. Denn Joe Biden war im Anmarsch. Genauer gesagt, die Hubschrauber, die den US-Präsidenten nach Pömetsried brachten. Auf dem Weg dorthin flogen die Helikopter über die Ortschaft.

Nicht viele deutsche Gemeinden können von sich sagen, dass ein US-Präsident ihren Boden betrat. Ohlstadt gehört seit dem G7-Gipfel in Elmau dazu. Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) bekam die Gelegenheit, beide Male vor Ort zu sein. Am Samstagabend bei Bidens Anreise und am Dienstagmittag, als dieser den Landkreis wieder verließ. „Das waren sehr interessante Eindrücke“, erzählt der Rathauschef. Was er auch sagt: „Es ist ein Wahnsinn, diesen Aufwand zu sehen.“ Voll des Lobes ist er über die Zusammenarbeit der Bundespolizei-Fliegerstaffel und des Secret Service mit der Gemeinde. Daher sei es auch möglich gewesen, am Dienstag nach Bidens Abflug die Autos der Amerikaner von außen zu begutachten und mit einem Fahrer zu sprechen. Donald Trumps Nachfolger war mit seiner berühmten Limousine „The Beast“ von Elmau nach Pömetsried gebracht worden.

US-Wagen „machen was her“

Auch Florian Krammer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Murnau, war am Dienstag vor Ort, als Biden abreiste. Er fand das Geschehen „beeindruckend“. Die großen Wagen der Amerikaner „machen schon was her“. Bilder zu machen, war nicht drin. „Es gab Fotografierverbot“, sagt Krammer, der etwa hundert Meter von Biden entfernt im Feuerwehrfahrzeug saß. Die Wehren aus Ohlstadt und Murnau sorgten während der Gipfeltage für den Brandschutz in Pömetsried. Von 8 bis 20 Uhr waren von beiden Truppen Kräfte vor Ort – aus Ohlstadt acht mit einem, aus Murnau sechs mit zwei Fahrzeugen. Nachtschichten fielen – im Gegensatz zum Gipfel 2015 – nicht an. Nur am Samstagabend, als Biden anrückte, mussten die Wehrleute bis kurz nach Mitternacht bleiben.

Einsätze hatten die Feuerwehren laut Krammer nicht zu meistern. „Es ist reibungslos abgelaufen.“ Sein Kommandantenkollege aus Ohlstadt, Christoph Gratz, zieht ebenfalls ein positives Resümee: „Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit der Bundespolizei.“ Man sei „auf Augenhöhe behandelt“ worden. Das Ereignis war auch für ihn und seine Mannschaft spannend. „Das hat man nicht jeden Tag.“ Eine schöne Abwechslung also zum normalen Feuerwehrdienst. Wie bereits 2015 sorgte das Technische Hilfswerk in Pömetsried für die Verköstigung. „Die haben super aufgekocht“, betont Krammer.

Rückkehr der Flieger

Auch Scheuerers Bilanz fällt grundsätzlich positiv aus. „Bei uns war das alles sehr harmonisch, es hat sehr gut funktioniert.“ Doch der Hubschrauberlärm ist nicht wegzudiskutieren. „Das muss man hinnehmen.“ Das sei auch nicht zu vermeiden gewesen. Jetzt kehrt in Ohlstadt wieder Ruhe ein. Gestern wurde in Pömetsried abgebaut. „Wir freuen uns, dass wir unseren Flugplatz wieder in Betrieb nehmen dürfen“, sagt Dr. Martin Woertler, Pressesprecher der Sportfliegergruppe Werdenfels. Einen knappen Monat war das Areal gesperrt. Die Vereinsmitglieder wichen unter anderem nach Paterzell aus. Dort sei man „sehr nett und unbürokratisch aufgenommen worden“, erzählt Woertler. Er selber flog in Nordrhein-Westfalen, wo er beruflich unterwegs war.

Und was sagt er zu Bidens Kurzbesuch? „Wir freuen uns natürlich, dass wir zur erfolgreichen Durchführung des G7-Gipfels unseren Beitrag leisten konnten und haben jetzt für unsere Chronik eine weitere bekannte Persönlichkeit, die unseren Flugplatz besucht hat.“

