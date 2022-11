Bei Ohlstadt erwischt: Frau versteckt 740 Gramm Koks in Fahrzeug

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Großer Erfolg für die Murnauer Schleierfahnder: Die Beamten haben am Samstagabend bei einer Kontrolle auf der B2 bei Ohlstadt fast ein Dreiviertelkilo Kokain im Fahrzeug einer 34-Jährigen aus Osteuropa entdeckt.

Ohlstadt - Die Drogen waren „in einem speziellen Schmuggelversteck verbaut“, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montag mit, ohne nähere Details zu nennen. Die Frau sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

„Spezielles Schmuggelversteck“: Rund 740 Gramm Kokain kommen zum Vorschein

Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion hatten die 34-Jährige am Samstag gegen 20 Uhr an der B2 bei Ohlstadt gestoppt und das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Dabei lagen die Schleierfahnder mit ihren geschulten Augen genau richtig. Als sie das Fahrzeug durchsuchten, kamen rund 740 Gramm Kokain zum Vorschein.

Nach Kokainfund bei Ohlstadt: 34-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft

Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest und zogen die Drogen ein. Die Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen die Tatverdächtige, die am Sonntag am Amtsgericht München dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Frau, die in eine Justizvollzugsanstalt kam. Die Kripo Garmisch-Partenkirchen übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen.