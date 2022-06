Brandschutz in der verbotenen Zone: Feuerwehren aus Ohlstadt und Murnau bereiten sich auf G7-Gipfel vor

Von: Peter Reinbold

Teilen

Eingezäunt: Die Arbeiter befestigen auf den Gittern noch einen so genannten Natodraht. © Bartl

Die Feuerwehren von Murnau und Ohlstadt sind während des G7-Gipfels auf dem Flugplatz Pömetsried im Einsatz, der als Landeplatz für mindestens 30 Hubschrauber dient. Die Einsatzkräfte haben sich ganz speziell vorbereitet und sind logistisch und personell bestens gerüstet.

Murnau/Ohlstadt – Es ist nicht viel mehr als ein Katzensprung. Die Entfernung per Luftlinie zwischen Schloss Elmau – dort tagt vom 26. bis 28. Juni der G7-Gipfel – und dem Segelflugplatz Pömetsried auf Ohlstädter Flur beträgt gerade einmal 18,1 Kilometer. Moderne Hubschrauber, man geht wie 2015 von ungefähr 30 aus, die während des Treffens der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrieländer der westlichen Welt in Pömetsried stehen werden, benötigen für die Strecke inklusive Start und Landung nur ein paar Minuten. Der Standort Pömetsried ist von den Sicherheitskräften und den Organisatoren der Bundesregierung mit Bedacht gewählt. Im Ernstfall, bei einem terroristischen Angriff oder einer anderen Katastrophe, muss es schnell gehen, um die Politiker und ihre Delegationen auszufliegen. Pömetsried dient als Ausweichflugplatz, falls wegen Witterungsgründen von Schloss Elmau aus nicht gestartet werden kann. 2015 war Kanadas damaliger Premierminister Stephen Harper von Ohlstadt nach München geflogen worden.

Gelände wird eingezäunt

Ab 16 Tage vor dem Gipfel ist Pömetsried für die Öffentlichkeit und die Sportfliegergruppe Werdenfels, der das Areal gehört, verbotene Zone. Das Gelände wird eingezäunt und von neugierigen Blicken abgeschirmt. Die Bundespolizei übernimmt das Kommando und errichtet ein Basislager mit der Infrastruktur für einen professionellen Helikopter-Betrieb – analog zu der Zeit von vor sieben Jahren, als der Gipfel ebenfalls in Schloss Elmau stattfand. Zu dieser zählt auch der Brandschutz. Den stellen ab dem 25. Juni die Freiwilligen Feuerwehren von Murnau und Ohlstadt sicher.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter.

Beide Wehren sind bestens gerüstet für mögliche Einsätze. Und das in zweifacher Hinsicht. Punkt eins: Der Fuhrpark beider Feuerwehren wurde erneuert. Murnaus Kommandant Florian Krammer holte am Dienstagvormittag in Landau an der Isar ein nigelnagelneues Mehrzweckfahrzeug (MZF) ab. Kostenpunkt? „Grob geschätzt rund 160 000 Euro“, sagt Krammer, im Zivilberuf Leiter des Murnauer Ordnungsamts. Das alte, das aus dem Jahr 2008 stammt, soll gegen Höchstgebot – Krammer hofft auf mindestens 20 000 Euro – verkauft werden. Das MZF erlebt gleich seine Feuertaufe. Es soll gemeinsam mit je einem Löschgruppenfahrzeug aus Murnau und dem neuen, das Ohlstadt für das Gipfeltreffen angeschafft hat, in Pömetsried stationiert werden. Normalerweise sind derartige Lkw nicht so schnell zu bekommen. Der G7 hat die ganze Angelegenheit, die im Normalfall Jahre dauert, immens beschleunigt Zudem flossen die Zuschüsse von Bund und Land üppiger als sonst. „Das war für uns natürlich hilfreich“, sagt Krammer.

Lehrgang in Geretsried

Punkt zwei: Das Personal. Jene Kräfte, die im Pömetsried Dienst tun werden, erhielten eine einschlägige Ausbildung. „Wir waren zu einem Lehrgang gemeinsam in der Feuerwehrschule Geretsried“, sagen Krammer und Ohlstadts Kommandant Christoph Gratz, der die Zusammenarbeit lobt. „Wir arbeiten Hand in Hand.“ Aufgefrischt wurde Gratz zufolge vor allem das Löschen mit Schaum. Eine Einsatzart, die bei der Bekämpfung von Bränden der Klassen A (Feststoffe) oder B (Flüssigkeiten oder flüssig werdende Stoffe) zur Anwendung kommt. Auch am fliegenden Objekt hat man geübt. Krammer zufolge ließ die Bundespolizei dafür einen Hubschrauber in der Werdenfelser Kaserne landen, um den Wehrmännern Gelegenheit zu geben, die nötigen Handgriffe zu erlernen.

Sieben Ohlstädter und fünf Murnauer halten sich zur G7-Zeit pro Tag in Pömetsried auf. Die Mannschaften, die sich für den Flughafeneinsatz freiwillig meldeten, laut Gratz gab es zahlreiche Bewerbungen, wechseln. Für eine kleinere Feuerwehr wie Ohlstadt, die derzeit aus 75 aktiven Mitgliedern besteht, stellt der G7-Einsatz eine erhebliche Zusatzbelastung dar. „Das ist schon eine Herausforderung“, sagt Gratz. Vor allem vor dem Hintergrund, dass auch „der normale Brandschutz während der Gipfeltage gewährleistet werden muss“. Was beiden Wehren bis heute geholfen hat – und das ganz enorm: Sie konnten auf ihrem Erfahrungsschatz, den sie vor sieben Jahren erworben hatten, aufbauen. 2015 sei um einiges schwerer gewesen, sagt Gratz. „Wir hatten keine Ahnung, was uns erwartet. Damals waren wir unvorbereitet, das ist heuer anders.“

Auch interessant: Ohlstadt wieder „mittendrin“