Zehn Jahre nach der Entdeckung: Schwarzbau in Ohlstadt steht noch immer

Von: Roland Lory

Blick von oben auf das Areal am Breitenweg. In der Mitte, direkt neben dem blauen Gebäude, steht der ungenehmigte Lagerraum, der 2012 entdeckt wurde. © Bartl

Die Mühlen der Behörden mahlen bisweilen langsam. Auch zehn Jahre, nachdem in Ohlstadt auf dem Areal eines Kfz-Betriebs ein Schwarzbau entdeckt wurde, ist unklar, ob die Lagerhalle abgerissen werden muss.

Ohlstadt – Es war eine Entdeckung der besonderen Art: 2012 stellte das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen in Ohlstadt bei einer Kontrolle fest, dass am Hörnleweg ein Schwarzbau steht. Wie die Kreisbehörde von der Lagerhalle erfuhr, blieb damals offen. Die Frage, ob Mitarbeiter zufällig in dem betreffenden Gebiet unterwegs waren oder man einem Hinweis nachging, ließ ein Sprecher unbeantwortet – datenschutzrechtliche Gründe.

TÜV- und Waschhalle geplant

Der Schwarzbau feiert heuer also Zehnjähriges, wenn man so will. Der Lagerraum steht noch immer, im Außenbereich, auf dem Gelände von „Sagi’s Garage“, der Werkstatt von Simon Sagmeister, der früher für die BVO im Gemeinderat saß. Und auch nach einem Jahrzehnt ist nach wie vor unklar, ob er den Schwarzbau entfernen muss. Immer wieder ging es in den vergangenen Jahren um die Frage, ob man den Bebauungsplan für das Gebiet „Nordöstlich des Breitenweges“ erweitert. Über das Regelwerk unterhielten sich die Gemeinderäte kürzlich erneut. Man sprach über die Einwände und Hinweise, die die so genannten Träger öffentlicher Belange einschickten. Und siehe da: Der Plan wird nun tatsächlich abgeändert, die entsprechende Satzung wurde beschlossen. Damit sei die planungsrechtliche Grundlage für eine TÜV- und Waschhalle auf dem Gelände des Kfz-Betriebs geschaffen, sagt Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei). „Es gab keine größeren Einwände, das war sehr unspektakulär.“ Der Rathauschef betont jedoch: „Am Schwarzbau hat sich nichts geändert.“ Mit der Plan-Änderung habe man diesen nicht legitimiert. Ob die ungenehmigte Lagerhalle abgerissen werden muss, sei Sache der Kreisbehörde. „Das Landratsamt muss machen, was es für richtig hält.“ Warum ordnete es vor zehn Jahren nicht den Abriss des Schwarzbaues an? „Das entzieht sich meiner Kenntnis“, sagt Scheuerer.

Die Kreisbehörde begründet das so: „Die Gemeinde verhandelte über eine längere Zeit mit den Eigentümern von Grundstücken, die außerhalb des Bebauungsplanes ,Nordöstlich des Breitenweges‘ liegen“, teilt Sprecher Stephan Scharf mit. „Es ging um die Frage, ob und welche Grundstücke in diesen Bebauungsplan einbezogen oder sogar eigens überplant werden könnten.“ Das Landratsamt habe die Frage nach der Beseitigung des Gebäudes nicht mehr aufgreifen müssen, weil sich eine konkrete Lösung des Problems über eine gemeindliche Bauleitplanung abzeichnete.

Antrag liegt noch nicht vor

Einen Sagmeister-Antrag für eine TÜV- und Waschhalle hat die Kreisbehörde bis dato nicht vorliegen. „Das Landratsamt hat den Bauherrn aber bereits um eine schriftliche Stellungnahme gebeten.“ Dieser habe daraufhin mitgeteilt, dass er über die Gemeinde Ohlstadt einen Bauantrag einreichen werde. Auch dort sind laut Scheuerer noch keine Unterlagen eingegangen.

Sollte das Landratsamt die TÜV- und Waschhalle eines Tages genehmigen: Was passiert dann mit dem Schwarzbau? Muss dieser dann abgerissen werden? Scharf kann dazu nichts Konkretes sagen: „Nach Eingang des angekündigten Bauantrages wird das Landratsamt abschließend beurteilen können, ob und welche Gebäude genehmigt werden können.“

Ob Sagmeister aktuell an seinen Plänen für eine TÜV- und Waschhalle festhält, ist unklar. Er wollte sich auf Tagblatt-Nachfrage nicht äußern. Der Kfz-Meister hatte schon vor einigen Jahren einen Antrag bei der Gemeinde eingereicht. Dieser sah einen Abriss des Schwarzbaus und den Neubau einer 12 mal 14 Meter großen Wasch- und TÜV-Halle vor.

