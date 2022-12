Bis vor Klinik: Diensthund folgt Spur des kranken Herrchens

Sieht sich Fotos von „seinem“ Fimo an: der ehemalige Diensthundeführer Franz Steffl senior. © Bartl

Franz Steffl senior bildete mit Fimo einst ein erfolgreiches Polizei-Team. Einmal büchste der Diensthund aus und lief rund 20 Kilometer bis vors Klinikum Garmisch-Partenkirchen, in dem sich Steffl kurz zuvor noch befunden hatte. Dieser schrieb die Geschichten nun in einem Buch zusammen,

Ohlstadt – Die Geschichte: märchenhaft. Ein wenig erinnert sie an eine filmreife Heldentat von TV-Collie Lassie. Kein Wunder also, dass der pensionierte Polizeibeamte Franz Steffl senior aus Ohlstadt das, was er einst mit Diensthund Fimo erlebte, nun festgehalten hat. „So ein Hundeleben kann ganz schön anstrengend sein“, lautet der Titel seines Buchs mit tierisch spannenden Polizeigeschichten. Die spektakulärste zeigt, wie eng die Verbindung zwischen beiden war: Fimo haute ab und tauchte vor dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen auf, in das sein Herrchen eingeliefert worden war.

Nach einem Tötungsdelikt kommen Steffl und Ronny zwei Tätern auf die Spur

„Früher hatte ich mit Hunden nicht viel am Hut, dennoch bewarb ich mich auf die Stelle der Diensthundeführer in Penzberg“, erzählt der 74-Jährige. Er wusste, dass das Tier nicht nur Partner, sondern auch neues Familienmitglied werden würde. Mit Ronny erzielte Steffl großartige Erfolge. Der Schäferhund war bestens ausgebildet und brachte so manchen Täter zur Strecke. „Nach einem Tötungsdelikt in Penzberg im Jahr 1994 konnte ich mit meinem Hund Ronny zwei Täter fassen“, sagt Steffl. Allein in den 1990ern verzeichnete der Partner über 20 Erfolge als Schutz- und Suchhund. Bei unzähligen Vermisstensuchen beteiligte sich das Team. 1998 wurde der Diensthund, alt und krank, außer Dienst gesetzt.

Erfolge als Diensthund: Der junge Fimo gilt als verhaltensauffällig

Auf Ronny folgte 1998 Fimo. Anfangs wuchs er mit dem „pensionierten“ Ronny auf, bis dieser starb. Eine schlimme Zeit für den Diensthundeführer, der einen Kollegen und ein Familienmitglied verlor. Der junge Fimo galt als verhaltensauffällig, das sahen zumindest viele Kollegen so. Steffl und Fimo hatten aber eine Verbindung zueinander. Der Schäferhund gewöhnte sich gerade bei Steffl zu Hause ein, als sein Herrchen krank wurde und ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen eingeliefert wurde: schwere Nierenkolik. Mit starken Schmerzen und einigen Infusionen lag Steffl im Krankenbett. Sein Sohn Franz Steffl junior kümmerte sich um Fimo. Nach der Abendrunde dann das Unglück: Fimo entwischte. Der Junior sowie Nachbarn nahmen die Verfolgung auf. Doch der junge Hund blieb spurlos verschwunden.

Diensttier büxt aus und sorgt für großangelegte Suchaktion

Da es sich um ein Diensttier handelte, folgte eine großangelegte Suchaktion. Ein Einsatzzug der Polizei rückte an, ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Nachbarn und Freunde beteiligten sich an der Suche. Das Herrchen bekam in der Klinik von allem anfangs nichts mit. Erst am nächsten Tag wurde Steffl von seiner Familie informiert, entließ sich auf eigene Verantwortung und begab sich ebenfalls auf die Suche. Ohne Erfolg. Medien waren vor Ort, griffen die Geschichte auf.

Fimo läuft rund 20 Kilometer, um sein Herrchen zu suchen

Ganze 36 Stunden später sichteten Kollegen der Polizei Garmisch-Partenkirchen einen herrenlosen Hund im Bereich des Klinikums. Sie funkten Steffl an, der kaum glauben konnte, dass es sich um Fimo handelte – der genau da war, wo er noch vor wenigen Stunden im Krankenhaus lag. Der damalige Polizeioberkommissar eilte mit Blaulicht und Martinshorn zu den Kollegen. Bei einem Bauernhof bei Kaltenbrunn rief Steffl nach Fimo, der herbeistürmte und sich seine lang ersehnten Streicheleinheiten abholte. Der Diensthund war rund 20 Kilometer gelaufen, um sein Herrchen zu suchen. Zur damaligen Zeit wohnte Steffl in Eschenlohe, heute ist er in Ohlstadt zu Hause.

Von da an war klar: Franz und Fimo verbindet Besonderes. Unter den Kollegen galt Fimo weiter als auffällig. „Viele stellten sich die Frage, ob er überhaupt das Zeug zum Polizeihund habe“, sagt Steffl. Bei der ersten Prüfung fiel Fimo schon zu Beginn durch. Irgendwie schaffte es Steffl doch, dass der Hund den zweiten Anlauf mit Bravour bewältigte. Die Grundausbildung zum Schutz- und Suchhund war geschafft. Der Diensthundeführer meldete Fimo zum Sonderlehrgang „Sprengstoff“ an. Resultat: Bestnote. Steffl und Fimo wurden zum gefragten Team, klärten viele Delikte auf und retteten einige Leben.

Hund uriniert Lehrgangsprüfer ans Bein

Steffl schildert seine Erlebnisse im Buch emotional, spannend und auch lustig – als Fimo etwa dem Lehrgangsprüfer ans Bein pinkelte. Immer wieder erzählte er Kollegen seine Polizeigeschichten, die ihn ermutigten, dass er doch darüber ein Buch schreiben soll. Anfangs wiegelte Steffl ab.

Früheren Bundespräsidenten von Weizsäcker vor Mann mit Eispickel beschützt

In ganz Oberbayern suchten Steffl und Fimo nach Verbrechern oder Sprengstoff. Sogar beim früheren Bundespräsidenten Dr. Richard von Weizsäcker war das Team eingesetzt. Dieser hatte ein Ferienhaus bei Waakirchen. Fimo hielt einen Mann davon ab, mit einem Eispickel bewaffnet über den Zaun zu steigen. Steffl nahm ihn fest. Weizsäcker erfuhr davon, kontaktierte Steffl und dankte ihm und seinem Kollegen auf vier Pfoten. „Er riet mir, mich im sogenannten Ruhestand nicht auf die faule Haut zu legen, sondern etwas Positives zu tun. Am besten im sozialen Bereich“, erzählt Steffl. Der Pensionär folgte dem Tipp und arbeitet heute im Behindertenfahrdienst des BRK in Garmisch-Partenkirchen. Er bezeichnet das als „Glücksfall. Ich darf jeden Tag in glückliche Kindergesichter schauen und ab und an meine Geschichten mit Fimo erzählen“.

Das Buch

„So ein Hundeleben kann ganz schön anstrengend sein“ ist 132 Seiten stark und für 11,95 Euro im Handel erhältlich; ISBN: 978-3-98527-725-4.

Dominik Bartl