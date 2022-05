„Ein schöner Moment“ - Florian Bauer und Bob-Helden von damals in Ohlstadt geehrt

Von: Katharina Brumbauer

Stolze Medaillenträger: (v.l.) Stefan Gaisreiter, Peter Utzschneider, Wolfgang Zimmer und Florian Bauer präsentieren ihre Olympischen Errungenschaften. © Katharina Brumbauer

Ohlstadt empfängt nicht nur ihren Medaillengewinner von Peking 2022, Bob-Anschieber Florian Bauer. Auch Sportler, die bei früheren Olympischen Spielen für die Gemeinde im Eiskanal erfolgreich waren, verewigen sich im neuen Goldenen Buch.

Ohlstadt – So langsam hat Florian Bauer realisiert, was er im Februar bei den Olympischen Winterspielen in Peking erreicht hat. Vor einigen Wochen, erzählt der Anschieber von Johannes Lochner, war er bei seinen Eltern Wolfgang und Maria zu Besuch. Mit im Gepäck hatte Bauer seine beiden Silbermedaillen, die er im Zweier- und Viererbob-Wettbewerb gewonnen hat. Prompt ließ der 28-Jährige das Edelmetall liegen. „Irgendwann hab’ ich die Medaillen zurückbekommen, in die Schachtel geschaut und dann ist der Moment gekommen: Okay, ich habe wirklich bei Olympia zwei Medaillen geholt.“ Die müssen gefeiert werden. Bauer hat sich bereits ins Goldene Buch seiner Heimatgemeinde Töging am Inn eintragen dürfen. Gemeinsam mit anderen erfolgreichen Olympia- und Paralympics-Teilnehmern aus Bayern hat er Ministerpräsident Markus Söder in der Staatskanzlei besucht. Und jetzt hat die Gemeinde Ohlstadt dem Athleten des Bob- und Rodelclubs einen großen Empfang bereitet.

Doch nicht nur die aktuellen Ohlstädter Erfolge im Eiskanal sollten eine Würdigung erfahren. Die Gemeinde, die sich international einen Namen als Bobdorf gemacht hat, kann das Jubiläum eines weiteren, prägenden Olympia-Triumphs im Bobfahren feiern. Vor 50 Jahren, 1972 in Sapporo (Japan), holten Wolfgang Zimmerer und Peter Utzschneider Gold im Zweier. Im Vierer, zusammen mit Stefan Gaisreiter und dem 1991 verstorbenen Walter Steinbauer, ließen sie Bronze folgen. „Es schließt sich ein schöner Kreis“, sagt Zimmerer. Der 81-Jährige freut sich, genau ein halbes Jahrhundert nach seinem Sieg im Zeichen der fünf Ringe, wieder zwei Olympia-Medaillen für Ohlstadt feiern zu dürfen. Zimmerer, Utzschneider, Gaisreiter und Bauer plauderten später aus dem Nähkästchen, teilten Anekdoten und erzählten, wie sie zum Bobfahren kamen. „Sie alle sind ein Aushängeschild für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen“, würdigte Landrat Anton Speer. „Der Bob-Sport hat Ohlstadt weltbekannt gemacht.“

Als ich auf das Siegertreppchen gestiegen bin, weiß ich noch, wie traurig ich war, dass keiner unserer Freunde, die uns so unterstützt haben, dabei sein konnte.

Die Gemeinde am Fuße des Heimgartens kann auf eine 70-jährige Bob-Tradition zurückblicken. Von 1951 bis 1970 hatte Ohlstadt selbst eine kleine Bobbahn. Die Olympischen Spiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen, für die die Bahn am Riessersee gebaut wurde, hat die Bob-Euphorie in den Landkreis gebracht. Die erhoffte Medaille verpasste aber der Favorit und Lokalmatador Hanns Kilian. Die holten 16 Jahre später zwei andere Sportler aus Garmisch-Partenkirchen. 1952 gewannen Andreas Ostler und Lorenz Nieberl (SC Riessersee) Olympia-Gold in Oslo.

Auch die Ohlstädter Kinder, darunter Zimmerer, Gaisreiter und Utzschneider, staunten mit offenen Mündern über diesen Erfolg. „Wann immer es ging, sind wir dann im Winter Schlitten gefahren“, erinnert sich Utzschneider. Vom Oberdorf, einmal quer über die Hauptstraße, bis hinunter zum Weichser Kreuz, ging der wilde Ritt. „Autos kamen da Gott sei Dank nicht viele.“ Der damalige Bürgermeister Ohlstadts hat das Schlittenfahren auf der Straße dennoch verboten. „War zu gefährlich“, erklärt Utzschneider.

Eine gute Vorbereitung auf das, was vor ihnen lag, war’s trotzdem. 1965 fuhren sie das erste Mal die Ohlstädter Bob-Bahn hinunter. 1968 nahmen sie als Europameister an den Olympischen Spielen in Grenoble teil. 1969 wurden sie erstmals Weltmeister in Lake Placid. Der Olympia-Erfolg 1972 ist die Krönung der Geschichte. „Die Erinnerungen an Sapporo haben sich in meinen Kopf eingebrannt“, sagt Zimmerer. „Als ich auf das Siegertreppchen gestiegen bin, weiß ich noch, wie traurig ich war, dass keiner unserer Freunde, die uns so unterstützt haben, dabei sein konnte.“ Japan war so weit weg von zuhause. Dafür bereiteten die Ohlstädter ihren Helden nach ihrer Rückkehr einen begeisterten Empfang am Rathausplatz. „Das ganze Dorf war auf den Beinen“, erinnert sich Zimmerer.

Platz drei 1972: Zuerst holen Wolfgang Zimmerer (l.) und Peter Utzschneider (r.) Gold im Zweierbob. Zusammen mit Walter Steinbauer (2.v.l.) und Stefan Gaisreiter folgt Bronze im Vierer. © Imago

Doch eines hat die Gemeinde damals versäumt: die erfolgreichen Sportler in einem Buch unterzeichnen zu lassen „Wir haben festgestellt, dass wir damals kein Goldenes Buch hatten“, erklärt Bürgermeister Christian Scheuerer. Nun hat das Rathaus eines prägen lassen und ehemaligen wie aktuellen Bob-Aktiven die Möglichkeit gegeben, sich zu verewigen. Auch BRC-Athlet Lukas Frytz, Vize-Junioren-Weltmeister 2020, durfte seine Unterschrift ins Goldene Buch setzen.

„Das war ein schöner Moment“, sagt Florian Bauer. Wie auch die Olympioniken von 1972 hat der 28-Jährige von seinen Erfahrungen aus Peking berichten können. Genauso wie das Team Zimmerer, das den japanischen Busfahrer im Olympischen Dorf mangels Sprachkenntnisse einfach „Pauli“ nannte, hatte auch das Team Lochner in Asien mit Verständigungsproblemen zu kämpfen. „Aber es ging schon alles. Unsere Trainer haben uns alles besorgt, was wir brauchten.“ Viel Kontakt mit der heimischen Bevölkerung hatten Bauer und seine Teammitglieder eh nicht. „Wir waren ja in einer richtigen Blase. Wir sind immer nur hin und her gefahren, zwischen unserem Quartier und der Bobbahn.“

Platz zwei 2022: (v.l.) Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber, Christian Rasp. © Imago

Dort will der ehemalige Leichtathlet auch in der kommenden Saison angreifen. Nach ein paar Wochen Urlaub ist er – zwischen den Empfängen und Ehrungen sowie neben seinem Bauingenieurs-Studium – wieder ins Training eingestiegen. Die Weltmeisterschaft in St. Moritz ist das nächste große Ziel. „Die Natureisbahn dort mag ich am liebsten.“ Und vielleicht hat er dann wieder Medaillen im Gepäck, die er bei seinen Eltern vergessen kann. Edelmetall, bei dessen Anblick er auch erst wieder langsam realisieren kann, was er geleistet hat.