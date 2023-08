Ohlstädter ziehen drei Katzenbabys mit der Flasche groß

Entspannen sich auf einem Sessel: (v.l.) Flocke, Pamuk und Chica. Pamuk wird in ein paar Wochen in ein neues Zuhause ziehen, seine Geschwister bleiben bei den Widmanns. © Antonia Reindl

Sechs Tage nach der Geburt verloren drei kleine Katzenbabys in Ohlstadt ihre Mutter. Sie wurde überfahren. Die Familie Widmann beschloss, es mit den Kleinen zu versuchen. Sie brachten sie erfolgreich mit der Flasche durch.

Ohlstadt – Der kleine Körper vibriert. Millionen Härchen des flaumigen Felles zittern. Kein Wunder, denn Flocke schnurrt, und zwar laut, sehr laut. Wie ein großer Kater. Dabei ist das Kätzchen noch keine drei Monate alt. Auch das Miauen ist imposant, als wolle Flocke zeigen, wie kräftig er geworden ist. Dabei standen die Zeichen für den kleinen Kater und seine Geschwister alles andere als gut: Wenige Tage nach ihrer Geburt verloren sie ihre Mutter. Die vier Mitglieder der Familie Widmann aus Ohlstadt zogen die Kleinen daraufhin von Hand auf, was zahlreiche Nachtschichten, viele Streicheleinheiten und einige Wärmflaschenfüllungen bedeutete.

Sie war auf ihren Rundgang, nichts Ungewöhnliches. Doch als Katze Motte nach Stunden nicht nach Hause kam, machte sich Jeanette Widmann Sorgen. Mottes Nachwuchs wartete ja daheim. Über einen Nachbarn erfuhr Familie Widmann dann, dass die einjährige Katze überfahren worden war. Ihm sei erzählt worden, dass Motte mit einer Katze gestritten habe. Vermutlich sei sie dabei auf die Straße gerannt, erzählt Jeanettes Mann Martin. „Sie war so quirlig wie eine Motte“, erinnert sich der Ohlstädter. Daher der Name. Als das Unglück Anfang Juni geschah, war der Nachwuchs gerade einmal sechs Tage alt.

Die Widmanns beschlossen, die drei Kätzchen von Hand aufzuziehen. Aufzuchtmilch hatten sie bereits zuhause, weil eines der Kätzchen bei der Geburt lediglich 64 Gramm gewogen hatte. Normal wären um die 100 Gramm, sagt Jeanette Widmann. Nun brauchten alle drei, Flocke, Chica und Pamuk, Milch aus dem Fläschchen. Dass der Nachwuchs zumindest in den ersten Tagen Muttermilch bekommen habe, sei für die Abwehrkräfte wichtig gewesen, erzählt Jeanette Widmann. In den ersten Tagen fütterten die Widmanns die Kätzchen alle zwei Stunden. In den kommenden Wochen wurde der Rhythmus immer weiter ausgedehnt, auf alle drei, alle vier, alle fünf Stunden. Pro Tag sollte jedes Kätzchen rund zehn Gramm zunehmen. Die erste Fütterung des Tages erfolgte um Mitternacht herum. Ohne Nachtschichten ging es nicht. Daher wurde die Couch kurzerhand zum Nachtquartier umfunktioniert. Zunächst waren die Kleinen in einer Box untergebracht. Mit Bettflaschen sorgten die Widmanns für Wärme, mit ihren Händen rubbelten und streichelten sie die Katzenbabys, da das Abschlecken der Mutter ja entfiel. Später bekamen die Kätzchen einen mit Fellen ausgelegten Freilauf. Auf einem Fell hatte Motte gerne geschlafen. Es roch noch nach ihr. Inzwischen sind die drei Kätzchen zweieinhalb Monate alt, das Kleinste wiegt rund 1000 Gramm.

Sie spielen, fressen, schlafen, schlafen und schlafen. Was man als Samtpfote nun einmal so macht. Sie seien aber besonders anhänglich, meint Jeanette Widmann, während sich Flocke auf ihr Brustbein legt und Streicheln einfordert. Lautes Schnurren. Nicht weit entfernt dösen seine Geschwister auf einem Sessel. Lautes Surren und Summen im Doppelpack. Sogar von der Tierärztin habe man gesagt bekommen, dass die Kleinen außergewöhnlich laut schnurren, sagt die Ohlstädterin lächelnd.

Bereits nach vier Wochen waren die Kätzchen heiß auf festere Nahrung. Auf Fleisch mit Wasser hätten sie sich „wie Piranhas drauf gehängt“, erinnert sich Jeanette Widmann. Manche seien erstaunt gewesen, dass ihre Familie alle Kätzchen durchgebracht habe. Das verwunderte sie: „Ich wusste nicht, dass das so problematisch ist.“ Für das Wachsen und Gedeihen des Trios dürfte nicht nur die aufopferungsvolle Pflege der Widmanns verantwortlich sein, sondern auch der Überlebenswille und das aufgeweckte, aufgeschlossene Wesen der Kleinen.

Jeanette Widmann spielt ein Video auf ihrem Smartphone ab. Es zeigt die Kätzchen zusammen mit dem großen Hütehund der Familie. Sie kuscheln sich in das dichte Fell des wuscheligen Hünen. Sie suchen Nähe, so wie einst bei ihrer Mutter. Auch davon hat die Ohlstädterin ein Foto auf ihrem Handy: drei Knäuel, die an den Zitzen einer geduldigen Katzenmutter saugen. Es ist eines der letzten Bilder von Motte. ANTONIA REINDL