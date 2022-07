Schleifmühle in Ohlstadt sorgt für Begeisterung: Fantastisches Gemeinschaftswerk

Was man zusammen alles schaffen kann: Helfer stellen sich am Sonntag zum Gruppenfoto auf. © Reindl

Tausende Stunden haben rund 200 Menschen aus dem Dorf investiert, um Ohlstadts Erbe der Wetzsteinmacher zu pflegen. Das Ergebnis wurde am Sonntag eingeweiht und löste Begeisterung aus.

Ohlstadt – Er zeigt auf das Wappen von Ohlstadt: blauer Grund, gelbes Ross, weißes Mühlenrad. Warum Letzteres abgebildet ist, sollen auch die künftigen Generationen noch nachvollziehen können, betont Franz Gaisreiter von der Interessengemeinschaft Schleifmühle Ohlstadt. Gemeinsam mit Dutzenden Helfern hat er dafür gesorgt, das das Dorf wieder eine Schleifmühle bekommt, nach historischem Vorbild errichtet. Am Sonntag wurde diese mit Gottesdienst, Festreden, Vorführungen und gemütlichem Beisammensein bei Blasmusik eingeweiht.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts zählte Ohlstadt noch um die 20 Schleifmühlen, dazu einige Steinbrüche. 1953 wurde es dann in der letzten Mühle still. Nun, „nach fast 70 Jahren“, sagte Pfarrer Simon Tyrolt, könne sich wieder ein Mühlenrad drehen. Die nach historischem Vorbild errichtete Schleifmühle mache „ein Stück Heimatgeschichte wieder lebendig“. Der Geistliche segnete im Rahmen eines Gottesdienstes die Mühle, das dort angebrachte Kruzifix und eine geschnitzte Holzstatue des Heiligen Stephanus.

Fast vier Jahre Bauzeit für die Schleifmühle - nun ist das Werk vollbracht

Neben der gesegneten Statue, am Mikro, zählte Gaisreiter anschließend Zahlen zu dem Projekt auf, vor gut besetzten Bierbänken, einige davon unter dem Schatten eines riesigen Fallschirms. Fast vier Jahre Bauzeit, alles begann im Frühjahr 2018. „Corona hat uns bissl aus der Bahn geworfen“, sagte Gaisreiter. 123 Helfer waren an dem Aufbau beteiligt: Maurer, Zimmerer, Mechaniker, um nur ein paar Gruppen zu nennen. 3486 ehrenamtliche Arbeitsstunden seien zusammengekommen, Besprechungen und dergleichen nicht berücksichtigt, so dass Gaisreiter auf rund 4000 Stunden hochgehen würde. Zu den Kosten sagte er nichts, jedoch verriet Gaisreiter abseits des Mikros, dass sich die Bausumme rein rechnerisch auf 200 000 bis 250 000 Euro schätzen lasse. Mauern, Dachstuhl, Technik, museale Ausstattung, Außenanlagen mit Bach und Bäumen. Eine Förderung von LEADER winkt, bis zu 75 000 Euro. Nicht ohne Grund war Martin Kriner, LAG-Manager der LEADER-Zugspitzregion, zugegen. Er sprach von einer „absolut einzigartigen Umsetzung“ und davon, dass mit diesem Projekt die Wetzsteinmacherei „unvergessen bleiben soll“, diese gehöre zu Ohlstadt „wie Fahrten mit dem Bob“. „Was für ein Tag, was für ein Projekt“, sagte Bürgermeister Christian Scheuerer. Als Gaisreiter damals mit der Idee in sein Büro gekommen sei, habe er sich noch gedacht: „Ist der wahnsinnig?“ Nun schwärmte der Rathauschef von einem „Schmuckstückerl“, in dessen Werden insgesamt 200 Menschen involviert gewesen seien. „Eine unglaubliche Gemeinschaftsleistung“, dank derer „wir wieder einen Mittelpunkt im Dorf haben“.

Besucher geraten ins Schwärmen: „überwältigend“ und „einzigartig“

Von dieser Gemeinschaftsleistung schwärmten auch die Besucher. „Überwältigend“, sagte Armin Krattenmacher, als er im Inneren der Schleifmühle stand. „Gigantisch, was man miteinand’ leisten kann – einzigartig“. An einem Tisch mit Infomaterial zum Aufbau stand Hannelore Wullinger. „Ich finde es großartig“, meinte sie mit Blick auf das Bauwerk. Man spüre den Zusammenhalt der Gemeinde, zugleich werde die Vergangenheit wieder ins Bewusstsein geholt. „Ein Meisterwerk“, befand Joachim Glaßner, als er am Eingang zur Schleifmühle die Infotafeln studierte und die exakte Ausführung mit einfachen Materialien lobte. Als er dann ins Innere ging, stand bereits die Statue des Heiligen Stephanus in einer Nische hinter Glas.

Schleifmühle in Ohlstadt: Technik war die größte Hürde

Die Technik, sagte Gaisreiter, sei die größte Hürde gewesen. Das Stirnrad etwa habe man selbst herstellen müssen, die Vorlage stamme aus einem 3D-Drucker. Alles klappte – gestern noch wurde die Mühle in Betrieb genommen. Alle Räder und Rädchen drehten sich, draußen spritzte das Wasser. Das Wasserrad soll sich auch in Zukunft immer wieder drehen, zu Anschauungszwecken – und gegen das Vergessen.