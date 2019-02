Faschingszug in Ohlstadt: Die Vorbereitungen laufen

Die Vorbereitungen für den großen Faschingsumzug in Ohlstadt laufen auf Hochtouren. Bei dem Gaudiwurm wirken rund 900 Maschkera mit. Mottowägen, Fußgruppen und Musikkapellen sorgen am 3. März für Stimmung.

Ohlstadt – „Dieselskandal nicht hier – mia tanken Bier“ prangt auf dem großformatigen Mottoring, den der Stoaheberverein Ohlstadt anlässlich des diesjährigen Maschkeratreibens im Dorf erstellt hat. Am Faschingssonntag, 3. März, schlängelt sich der Gaudiwurm mit schätzungsweise 900 Teilnehmern vom Ortszentrum aus Richtung Schwimmbad, wo in einem Festzelt Partystimmung angesagt ist.

Die Vorbereitungen hierfür laufen schon auf Hochtouren. Laut dem Ersten Vorsitzenden Florian Poschenrieder ist der organisatorische Aufwand für eine solche Großveranstaltung enorm: „Im Winter einen Festzeltbetrieb für 2000 Mann auf die Beine zu stellen und dabei als Verein die komplette Bewirtung zu übernehmen, stellt eine Riesenherausforderung dar.“ Dennoch investieren die Beteiligten ihre Zeit und Arbeit bereitwillig. Denn dieser Umzug wird laut Poschenrieder seit 1981 im zweijährigen Turnus vom Stoaheberverein organisiert – daher wollen die Mitglieder die Tradition auch weiterhin aufrecht erhalten. „Mein Vater hat den Verein gegründet, und ich war als kleines Kind schon bei den Faschingsveranstaltungen dabei. Es ist ausgelassen und gesellig, das gehört einfach um diese Jahreszeit dazu“, findet Poschenrieder. Bunt und übermütig wird es allemal: Dafür sorgen neben Fußgruppen und Musikkapellen verschiedene Mottowägen, die bevorzugt lokalpolitische Angelegenheiten aufs Korn nehmen. Darüber hinaus sind Gefährte angemeldet, die sich mit der Wildsauplage sowie dem Volksbegehren zum Artenschutz befassen. Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist jedoch, dass gewisse Sicherheitsstandards gewahrt werden. Die Richtlinien sind heute strenger als vor 20 Jahren, wie sich Poschenrieder erinnert.

Anekdoten gibt es genug. So wurde einmal ein Wagen mitsamt befahrbarer Skisprungschanze hergerichtet. Beim Probelauf verletzte sich ein Teilnehmer, der dann beim Faschingsumzug am darauffolgenden Tag als Versehrter „verkleidet“ mitgemischt hatte.

„Heuer ist es nicht mehr ganz so riskant, aber trotzdem lustig“, sagt Vereinschef Poschenrieder, der schon die Tage bis zum großen Umzug zählt. Auch Beisitzer Franz Vöglein kann es kaum erwarten: „Es ist einfach eine Mordsgaudi, da viele bekannte Gesichter mit dabei sind, und man auch neue Leute kennen lernt.“

Los geht’s am Sonntag, 3. März, um 10 Uhr mit einem Frühschoppen im Festzelt. Für die musikalische Untermalung sorgt die Musikkapelle Uffing. Um 13.30 Uhr spielt das Jugend- und Blasorchester Murnau (JBO) am Maibaum auf. Dort formiert sich auch der Gaudiwurm, der sich um 14 Uhr in Bewegung setzt und abschließend in das Festzelt einzieht. Dort sorgen die Isarwinkler Spitzbuam ab 15.30 Uhr für Stimmung. Für den Festzeltaufbau am morgigen Freitag werden noch Helfer benötigt. Ebenso wie für den Abbau, der am Rosenmontag, 4. März, ab 9 Uhr stattfindet.

Constanze Wilz