G7-Gipfel: Für Sportflieger gab es „keinen Grund, Nein zu sagen“

Von: Roland Lory

Flugplatz Pömetsried: Dort werden beim G7-Gipfel wieder einige Hubschrauber starten und landen. © Bartl

Die Sportfliegergruppe Werdenfels muss wegen des G7-Gipfels wieder eine Zeit lang auf ihre Startbahn in Pömetsried verzichten. Was auf die Freiwilligen Feuerwehren Murnau und Ohlstadt genau zukommt, steht bis dato noch nicht fest.

Ohlstadt – Etwa alle 14 Tage ist Dr. Robert Hecht in Kontakt mit der Bundespolizei. Der Grund für diese Treffen liegt auf der Hand: Die Bundespolizei nutzt nach 2015 zum zweiten Mal den Flugplatz Pömetsried, der der Sportfliegergruppe Werdenfels gehört. Hecht ist Vorsitzender und führt daher die Verhandlungen.

Beim G7-Gipfel in Elmau 2015 war der zeitliche Vorlauf freilich ein anderer. Damals waren es anderthalb Jahre, diesmal sind es sechs Monate. Die Erfahrungen, die die Segelflieger 2015 machten, seien „sehr positiv“ gewesen, sagt Hecht. „Das ist ehrlich und fair abgelaufen. Daher gab es keinen Grund, Nein zu sagen.“ Der Vorsitzende erinnert sich an ein „tolles Miteinander“. Auch fliegerisch sei es damals „nicht unspannend“ gewesen. „Das war attraktiv.“

Das Politikertreffen geht von 26. bis 28. Juni über die Bühne. 16 Tage müssen die Segelflieger heuer auf ihre Start- und Landebahn verzichten. Sie werden ausweichen. Wohin, ist noch nicht klar. Es gibt mehrere Optionen. Dem Umstand an sich kann Hecht sogar Positives abgewinnen. Er findet, dass es für den sozialen Zusammenhalt gut sei, wenn die Mitglieder zusammen woanders hingehen. Es gibt 130 aktive, davon 30 Schüler und 20 Fluglehrer. „Wir sind stark in der Jugendförderung“, betont der Vereinschef.

Bundespolizei gibt sich zugeknöpft

Umsonst kann die Bundespolizei den Flugplatz nicht nutzen. Es existiert laut Hecht eine Mietvereinbarung. Bei der Frage, ob die Konditionen „großzügig“ sind, gibt sich der Vereinschef allerdings zugeknöpft. „Kein Kommentar.“ Von der Bundespolizei ist hierzu auch nichts zu erfahren. Sie hüllt sich ohnehin in Schweigen. Bei vielen Tagblatt-Fragen heißt es, dass man „aus einsatztaktischen Gründen“ keine Angaben machen könne.

Während der 16 Tage wird auch eine Gruppe von vier bis sechs Mitgliedern in Pömetsried präsent sein. Sie stehen vor Ort zur Verfügung, wenn irgendwelche Fragen auftreten. Hecht zeigt sich insgesamt optimistisch. „Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Bei der Bundespolizei sei es genauso. Viele von deren Mitarbeitern kenne man schon.

Unterdessen warten auch die Feuerwehren aus Murnau und Ohlstadt auf das, was da so kommt. Wann genau der Einsatz der Kräfte nötig ist, wie und in welchem Umfang, das „steht noch nicht fest“, sagt der Ohlstädter Kommandant Christoph Gratz. Den Gipfel vor sieben Jahren verbindet er mit positiven Erinnerungen. „2015 war ein Erlebnis.“ Eine Abwechslung zum normalen Feuerwehrleben. „Der Aufwand hat sich in Grenzen gehalten. Wenn das wieder so ist, ist es in Ordnung. Aber wir wissen noch nichts.“ 2015 hatte die Ohlstädter Wehr an den Gipfeltagen den Brandschutz abdecken müssen. Im Schichtbetrieb. Zusammen mit den Murnauer Kameraden. Es herrschte viel Flugbetrieb. Dabei galt es, bei jedem Start und bei jeder Landung bereitzustehen.

Neue Fahrzeuge für Feuerwehren

Wie berichtet, erhalten die Landkreis-Feuerwehren eine vier Millionen Euro schwere Sonderförderung. Davon wird auch Ohlstadt profitieren. Die Wehr bekommt ein neues Einsatzfahrzeug. Auch in Murnau soll in dieser Hinsicht etwas passieren. Zum einen will man ein HLF 20 beschaffen, zum anderen einen Einsatzleitwagen. Ersterer wird ein LF 16 ersetzen, das oft gebraucht wird und nicht mehr ganz taufrisch ist. „Eine Ersatzbeschaffung hätte in den nächsten Jahren eh angestanden“, sagt Murnaus Kommandant Florian Krammer. Ähnlich ist der Fall bei dem Einsatzleitwagen gelagert. Komplett geschenkt gibt es die Fahrzeuge nicht. Aber die Förderung ist höher als normal. Ganz neu werden die Fahrzeuge vermutlich nicht sein. Möglicherweise erwirbt man Vorführmodelle. Denn es muss schnell gehen. Zum G7-Gipfel in Elmau müssen die Gefährte da sein. Normalerweise dauert es zwei Jahre, bis ein neues Exemplar beschafft ist.

Um das G7-Förderprogramm ging es jetzt auch im Murnauer Marktgemeinderat – hinter verschlossenen Türen. Grund: Es standen Auftragsvergaben an, „die aufgrund der Preisgestaltung nichtöffentlich beraten werden“, wie Rathaussprecherin Annika Röttinger mitteilt.

