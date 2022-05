Bürgerversammlung in Ohlstadt ganz im Zeichen des G7-Gipfels - Kontrollen im Bahnverkehr

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Das zentrale Thema im Rahmen der Bürgerversammlung in Ohlstadt, die Bürgermeister Christian Scheuerer leitet, ist der bevorstehende G7-Gipfel und die Auswirkungen auf die Gemeinde. © Rabuser

Ohlstadt ist durch den Flugplatz Pömetsried wieder direkt vom G7-Gipfel betroffen. Ein paar Informationen dazu gab es am Donnerstag in der Bürgerversammlung.

Ohlstadt – Es war das zentrale Thema der Ohlstädter Bürgerversammlung. Wie wirkt sich der G7-Gipfel auf Schloss Elmau Ende Juni auf die Region aus? Landrat Anton Speer (FWG) und einige Polizeibeamte in leitender Funktion bemühten sich am Donnerstag um Auskünfte. Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) betonte explizit, dass es „nicht selbstverständlich“ sei, dass ein derart „hochrangiges Personal“ bei einer Bürgerversammlung Rede und Antwort stehe. Scheuerer zufolge handelt es sich um den „wichtigsten Gipfel“ seit dessen Bestehen. Einer, der inhaltlich „anders ablaufen“ werde, als die vorherigen Zusammenkünfte der Spitzenpolitiker.

Polizeioberrat Birk Büschel stellte sich als verantwortlicher Einsatzleiter für den Flugplatz Pömetsried vor, ehe er umgehend an Marcus Wirths, dem Leiter des Vorbereitungsstabes der Fliegergruppe, übergab. Der hatte aus 2015 „gute Erinnerungen“ an Pömetsried, und auch den damals eingeteilten Bediensteten habe es im Blauen Land sehr gut gefallen. Daher gab es „kein Problem“, Personal für den aktuellen Gipfel zu akquirieren. Viele pro-aktive Meldungen hätten das Rekrutieren vereinfacht. Die Flugrouten, betonte Wirth, seien bewusst so gewählt, dass weder Ortschaften überflogen, noch die geschützten Graureiher in irgendeiner Weise gestört würden.

Operation Flugplatz

Beginnen werde die Operation Flugplatz am 30. Mai, dauern werde sie bis 3. Juli. Wobei die letzte Woche dem Abbau der Basis dient. An den heißen Tagen des Gipfels selbst leistet die Freiwillige Feuerwehr Unterstützung in puncto Brandschutz. Ein primäres Ziel sei es, die Flüge nicht unter 600 Meter Höhe abzuwickeln, um die Lärmbelästigung auf ein Minimum zu reduzieren. Einzig schlechtes Wetter könne ein Umdenken erfordern.

Unterwegs sind die gleichen Hubschrauber, die schon vor sieben Jahren im Einsatz waren, und auch das Personal decke sich weitgehend mit dem damaligen. Man ist also eingespielt.

Zugstrecke wohl durchgängig befahrbar

Polizeidirektor Ludger Otte, der als Inspektionsleiter der Bundespolizei in Rosenheim als verantwortlicher Einsatzleiter des großen Ganzen fungiert, kündigte Grenzkontrollen ab dem 15. Juni an; ab diesem Zeitpunkt sei auch mit „verstärkten Überwachungen“ im Bahnverkehr, speziell in den Zügen und auf Bahnsteigen zu rechnen. Die Zugstrecke Ohlstadt – Garmisch-Partenkirchen sollte durchgängig und uneingeschränkt befahrbar sein, soweit keine gewaltbereiten Kräfte in den Zügen ausgeforscht werden. Zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen ruht hingegen der Bahnverkehr an den Gipfeltagen.

Landrat Speer sagte mit Blick auf 2015, dass diesmal eine „kürzere Vorbereitungszeit“ seitens der Polizei erforderlich war, zumal bislang keine Demonstrationen in der Region stattgefunden hätten. Ein Bonmot packte Speer dann noch zulasten der Gattin von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und deren Ansinnen aus, die Partnachklamm zu besuchen. „Frau Macron hat nur Stöckelschuhe dabei, da schaut’s schlecht aus.“

Auch interessant: Ohlstadt wieder „mittendrin“