Gelungene  Autokino-Premiere: Filmvergnügen unterm Heimgarten

Die Premiere ist geglückt: Das Ohlstädter „Autokino unterm Heimgarten“ lockte zahlreiche Cineasten bis aus München und Stuttgart an. Jetzt wird schon über eine Neuauflage gesprochen.

Ohlstadt – Das kurze Hupkonzert stand stellvertretend für Applaus. Sekunden nachdem der Brandner Kaspar dem Portner ins Paradies gefolgt war, die Türen sich geschlossen und Michael „Bully“ Herbig als Boandlkramer den letzten Kirschgeist gekippt hatte, bekundeten die mobilen Gäste auf diese Weise ihr Wohlgefallen an der Veranstaltung. Die Premiere des „Autokinos unterm Heimgarten“ in Ohlstadt war geglückt. Nach dem Zuspruch dürften Neuauflagen in Form eines festen Termins im Veranstaltungskalender Gegenstand künftiger Diskussionen werden.

„Wir können uns Wiederholungen vorstellen“, sagte Georg Betzmeir. Zunächst aber galt der Dank des Murnauer Kinobetreibers den vielen fleißigen Helfern des Sportvereins. „Wie der SV Ohlstadt dazugetan hat, ist einzigartig. Ohne die Fußballer wäre das nicht gegangen. Alle Achtung, wie dieser Verein zusammenhält.“ Zwei Tage nahmen Aufbau und Vorarbeiten in Anspruch. Um die 15 Kicker des Kreisligisten zogen die riesige Leinwand auf, markierten Stellplätze, fixierten das Kassen- und Imbisshäuserl. Zwischenzeitlich kam Zweifel auf. Der Starkregen am Mittwoch bedrohte das Vorhaben. „Der war eine Katastrophe“, schildert Mitorganisator Simon Nutzinger. Doch das Wetter hatte ein Einsehen.

Schließlich warteten perfekte Witterungsbedingungen, als zum Auftakt am frühen Donnerstagabend neben den zahlreichen Besuchern aus der Region unter anderem Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Landsberg, München, Schongau und sogar Stuttgart auf den Parkplatz des Sportgeländes am Boschet rollten. „Die Leute waren drei Monate zuhause, wollen wieder etwas erleben“, erklärte sich Betzmeir den Andrang der Cineasten. Bereits zu Beginn der Woche waren sämtliche Karten für den ersten Termin der insgesamt vier Kinoabende vergriffen. „Ausverkauft“, hieß es dann alsbald auch für die Aufführungen am Wochenende. Popcorn und Kaltgetränke fanden reichlich Anklang, sodass sich bereits mit der Premiere die Gesamtkosten amortisieren ließen.

Möglich machte dies mitunter das Entgegenkommen der Uffinger Firma Duck Showtechnik, die für Ton und Bild verantwortlich war. Der flinke Beamer-Tausch nach wenigen Minuten Sendezeit fiel unter die Kategorie Kinderkrankheiten. Das Bild war anfangs schlicht zu dunkel. Danach lief alles vorzüglich. „Es halt alles super funktioniert“, freut sich Nutzinger über den gelungenen Auftakt. Er habe „ausnahmslos positive Rückmeldungen“ erhalten. „Super organisiert mit reibungslosem Ablauf“, urteilte etwa Martin Weidehhass. Der Großweiler besuchte zum ersten Mal ein Autokino und sprach von einer „klasse Erfahrung“.

„Eine Herausforderung ist die Beschallung“, erläuterte Veranstaltungstechniker Erik Prager. Man brauche im Freien „deutlich mehr Equipment und Lautsprecher, damit es für jedes Auto passt“.

Ob es in den Folgejahren zu weiteren Vorstellungen dieser Art kommt, bleibt abzuwarten. Bürgermeister Christian Scheuerer verwies darauf, dass die vier Tage über Fronleichnam „der Situation geschuldet“ und eine „einmalige Sache“ seien. Bis zum Beginn der Premiere überzeugte sich der Gemeindechef selbst vom der Organisation. „Hat alles gepasst“, resümierte er. Freilich könne man sich nach einem endgültigen Fazit über eine Neuauflage unterhalten.