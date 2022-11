Mit Sekundenkleber und Zange: Unbekannte beschädigen immer wieder Schranke

Von: Oliver Rabuser

Vielen ein Dorn im Auge, die Schranke an der Weichser Straße in Nähe der Bundesstraße 2. © Oliver Rabuser

Die Schranke an Weichser Straße in Nähe der Bundesstraße 2 zwischen Murnau und Ohlstadt wird immer wieder mal unerlaubt geöffnet. Und nicht nur das.

Ohlstadt – Es war zwar kein ausgewiesener Punkt auf der Tagesordnung, das Thema ließ aber den Diskussionslevel zum Ende der Gemeinderatssitzung in Ohlstadt noch einmal aufleben: die Schranke an der Weichser Straße. 2015 ist diese unmittelbar vor der Holzbrücke über die Loisach am nördlichen Ende der Weichser Straße unweit der Bundesstraße 2 angebracht worden.

Schranke an Bundesstraße beschädigt: Gemeinde will jetzt stärker kontrollieren

Um zu verhindern, dass nicht berechtigte Fahrzeuglenker die für landwirtschaftliche Zwecke vorgesehene Verbindung nach Ohlstadt als Abkürzung nutzen können. Schlüssel für das Öffnen und Schließen waren allein an die Berechtigten ausgegeben worden. Das hat offenbar zu Ärgernis in einem bestimmten Personenkreis geführt. Denn immer wieder ist der Schlagbaum mutwilligen Beschädigungen ausgesetzt.

Bislang blieben von Seiten der Gemeinde Anzeigen aus; das soll sich nun aber ändern. „Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt“, stellte Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) in der Versammlung klar und kündigte für die Zukunft polizeiliche Kontrollen an.

„Ist auf jeden Fall ein Ärgernis“

Manche Taten muten wie Lausbubenstreiche an. Solche, die mit Ausnahme des Verursachers keiner wirklich lustig findet. So wurde das Schloss bereits mehrmals mit Sekundenkleber außer Funktion gesetzt, oder mit einer Zange aufgezwickt. Einmal war die Absperrung gar verbogen. Hierbei war sich Scheuerer nicht sicher, ob Bösartigkeit oder Versehen vorliegt. Gemeldet wurde der Vorfall indes nicht. „Ist auf jeden Fall ein Ärgernis“, betonte der Rathauschef.

Unerlaubt genutzt wurde das Schlupfloch auch während zahlreicher Hin- und Retourfahrten der Bauern als Bewirtschafter der umliegenden Grundstücke zum Zwecke von Mäharbeiten. Da blieb die Schranke über einen längeren Zeitraum durchgehend offen und sogleich erhöhte sich der Durchgangsverkehr.

Scheuerer wies noch einmal drauf hin, dass die Durchfahrt – auch bei geöffneter Absperrung – „nur für landwirtschaftlichen Verkehr und für Anwohner“ gestattet ist. Inzwischen ist die Schranke wieder geschlossen und das zugehörige Schloss wieder angebracht.

