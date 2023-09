Gestütsschau in Schwaiganger von Unfall überschattet

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Das Gestüt Schwaiganger ist Pferdehochburg. © Archiv

Bei der Gestütsschau in Schwaiganger sind mehrere Menschen beim Auftritt einer freilaufenden Stutenherde mit Nachwuchs leicht verletzt worden.

Schwaiganger – Die Gestütsschau in Schwaiganger wartete mit Traumwetter und einem Besucherrekord auf – doch den emotionalen Abschluss hat ein Unfall überschattet, bei dem mehrere Menschen leicht verletzt worden und zur weiteren Untersuchung in die Murnauer Klinik gebracht worden sind. Gestütsleiterin Cornelia Back bestätigt auf Tagblatt-Anfrage, dass es bei den betroffenen Erwachsenen trotz diverser Sicherheitsvorkehrungen „zum Tierkontakt kam“, als die große, freilaufende Stutenherde mit den diesjährigen Fohlen am Sonntagnachmittag ihren Auftritt hatte. Etwa zehn Mütter waren bei diesem finalen Programmpunkt, ihren Nachwuchs bei Fuß, auf dem großen Paradeplatz in absoluter Freiheit unterwegs. Doch die beteiligten Pferde liefen, so schildert es Back, am Ende nicht wie vorgesehen geradeaus, sondern bogen ab. Dies geschah genau in dem Moment, in dem Anwesende am Ende eines bis dahin traumhaften, gelungenen Tages, als alles in gelöster Stimmung war, bereits aus dem Tribünenbereich traten. Mensch und Tier kamen einander in die Quere – ein Zusammenstoß, den es nicht hätte geben dürfen: Back sagt, sie habe im Laufe der Veranstaltung wiederholt darauf hingewiesen, „den Ein- und Ausritt freizuhalten“; auch Ordner seien vor Ort gewesen, Gestütsmitarbeiter sorgten für Absperrungen.

Leichtverletzte kommen zur Abklärung in die Unfallklinik

Back, die den Unfall bedauert, den Verletzten gute Besserung wünscht und hofft, dass „alles gut ist“, spricht von drei erwachsenen Betroffenen – zwei Männern und einer Frau –, die zumindest zum Teil am Schauprogramm beteiligt waren. Von vier Leichtverletzten, die per Rettungstransportwagen zur weiteren Abklärung in die Unfallklinik Murnau kamen, ist beim BRK die Rede. Die Bereitschaft Ohlstadt, sagt Jörg Jovy, Pressesprecher des BRK-Kreisverbands, habe den Sanitätsdienst in Schwaiganger maßgeblich geleistet. Angeblich soll eine Stute mit Fohlen in den Unfall verwickelt gewesen sein.

Ärzte und Sanitäter waren direkt vor Ort und versorgten die Leichtverletzten stante pede. Diese konnten, sagt Back, sich selbst zum Rettungswagen bewegen. Von einem Betroffenen weiß sie, dass er am Abend die Klinik wieder verlassen hat; von den anderen habe sie nichts Näheres in Erfahrung bringen können.

Beim Umgang mit Tieren bleibt „immer ein Restrisiko“

„Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen“, betont Landstallmeisterin Back. „Aber mir ist bewusst, dass beim Umgang mit Tieren immer ein Restrisiko bleibt.“ Bei entsprechenden Veranstaltungen im staatlichen Haupt- und Landgestüt Schwaiganger ist – wie vorgeschrieben – immer medizinisches Personal vor Ort. Und in der Einrichtung gilt auch: Ereignet sich ein Reitunfall, wird der Betroffene in jedem Fall zum Durchchecken geschickt.

Back gab beim Publikum noch im Zuge der Gestütsschau erste Entwarnung mit der Durchsage, dass Gottlob nichts Schwerwiegendes passiert sei. Nun soll geprüft werden, wie sich bei Veranstaltungen zusätzliche Vorkehrungen treffen lassen.

Die Gestütsschau im Bildungszentrum Pferdehaltung und Reiten Haupt- und Landgestüt Staatsgut Schwaiganger besitzt große Tradition. Heuer kamen rund 4000 Besucher zu der immer wieder sehenswerten Veranstaltung.