Große Suchaktion in Ohlstadt: Hund findet vermisste Frau in letzter Sekunde

Bei einer großen Suchaktion in Ohlstadt brachte ein Hund den Durchbruch: Er fand eine vermisste Frau. Sie war kurz vor dem Erfrieren.

Ohlstadt - Ein Flächensuchhund der BRK-Rettungshundestaffel Bad Tölz-Wolfratshausen hat am Freitagabend eine vermisste Frau aus Ohlstadt gefunden. Diese kauerte durchgefroren hinter einem Stein an einem Waldrand in der Nähe des Heimgartenparkplatzes. Sie sei mit starker Unterkühlung in die Unfallklinik eingeliefert worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Das erfolgreiche Team gehört zur Einsatzgemeinschaft SEG Rettungshund Oberland. Diese war mit Mantrailer- und Flächensuchhunden vor Ort.

Ohlstadt: Hund findet vermisste Frau - sie ist komplett unterkühlt

Der Witterung wegen war die Vermisste mit einem Großaufgebot gesucht worden. Rund 80 Einsatzkräfte hatten ab dem frühen Abend rund drei Stunden lang versucht, die Frau mittleren Alters aufzuspüren. Eine Bekannte hatte sie als vermisst gemeldet. Ein Polizeihubschrauber flog den Ort samt Umgebung bis hin zum Heimgartengebiet ab. Auch Beamte umliegender Dienststellen waren im Einsatz, unter anderem von Grenzpolizei, Operativen Ergänzungsdiensten und Hundestaffel. Neben der Feuerwehr Ohlstadt waren die Murnauer mit Drohne und Wärmebildkamera mit von der Partie sowie Bergwacht-Vertreter aus Ohlstadt und aus Penzberg, die ebenfalls über eine Drohne verfügen.

