Kettenreaktion auf B 2: Vier Autos in Unfall bei Ohlstadt verwickelt - Windböe weht Viehanhänger um

Sturm „Antonia“ bringt Schnee

Auf glatter Fahrbahn sind am Montag bei Ohlstadt vier Autos in einen Unfall verwickelt worden. Eine starke Windböe wehte zudem zwischen Grafenaschau und Eschenlohe einen Viehanhänger um.

Hofheim/Ohlstadt/Grafenaschau – In den frühen Morgenstunden erreichte am Montag das Sturmtief „Antonia“ das südliche Oberbayern mit voller Wucht. Erst kamen die Böen, dann folgten der Schnee und die Glätte. Innerhalb kurzer Zeit waren die Straßen rund fünf Zentimeter mit Schnee bedeckt. Auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen war betroffen. Die Feuerwehren und die Polizei mussten gleich mehrfach ausrücken und hatten daher gut zu tun.

So passierte auf der Staatsstraße 2038 zwischen Hofheim und Murnau um 8.20 Uhr auf Höhe der Gärtnerei Sauer ein Unfall. Dabei streifte nach Polizeiangaben ein 24-jähriger Mittenwalder mit seinem VW-Bus in einer Rechtskurve auf glatter Fahrbahn einen Opel, an dessen Steuer ein 47-Jähriger aus Bichl saß. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

+ Auf Abwegen: ein Opel neben der Straße. Der Wagen war zuvor von einem VW-Bus gestreift worden. © Bartl

In der Nähe von Ohlstadt kollidierten um 8.45 Uhr gleich vier Fahrzeuge. Ein 31-jähriger Germeringer rutschte von Ohlstadt kommend mit seinem Toyota in die Bundesstraße 2. Damit löste er eine Kettenreaktion aus. Das Auto touchierte den Passat einer Seehauserin (43), die Richtung Murnau fuhr. Dieses Auto wurde anschließend gegen einen Hyundai geschleudert. Am Steuer saß eine Grainauerin (44), die von Murnau kommend Richtung Ohlstadt abbiegen wollte. Damit nicht genug: In den Hyundai krachte im Anschluss ein 25-jähriger Uffinger, der einen Seat lenkte. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand jedoch ein Schaden von rund 12 000 Euro.

Herrschinger rutscht in Gegenverkehr

Eine Viertelstunde später, um 9 Uhr, ereignete sich auf der B 2 bei Ohlstadt ein weiterer Unfall. Ein Herrschinger (28) rutschte mit seinem VW in den Gegenverkehr, wo ein Peißenberger (35) mit seinem Nissan unterwegs war. Verletzt wurde niemand, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Bereits zuvor, um 8.30 Uhr, hatte eine starke Windböe auf der Straße zwischen Grafenaschau und Eschenlohe einen Viehanhänger umgeworfen. Der Landwirt, ein 50-jähriger Eschenloher, und die beiden Kälber blieben jedoch unverletzt.

roy/db