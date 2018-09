Krünerin verliert Kontrolle über ihren Wagen: BMW kracht gegen Autobahn-Mittelplanke

Zu schnell soll sie unterwegs gewesen sein: Bei Regen hat eine Krünerin einen Unfall auf der A 95 gebaut. Sie kam mit einem blauen Auge davon.

Dieser Unfall hätte weitaus schlimmer enden können: Eine 23-jährige Frau aus Krün hat Samstagfrüh gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn 95 bei Ohlstadt die Kontrolle über ihren BMW verloren und krachte gegen die Mittelleitplanke. Die Verkehrspolizei nennt als Ursache eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Zum Zeitpunkt des Unglücks regnete es.

Die Frau, die in Richtung München unterwegs war, hatte Glück im Unglück: Sie blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde aber sicherheitshalber mit dem Rettungswagen in die Murnauer Unfallklinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Eschenlohe sicherten die Unfallstelle ab. Die linke Fahrspur musste eineinhalb Stunden lang gesperrt werden. Am BMW entstand Totalschaden (rund 3000 Euro), der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf schätzungsweise rund 2500 Euro.