EGO hebt Strompreise deutlich an - Kündigungs-Flut bleibt aus

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Institution mit knapp 100-jähriger Geschichte: Betriebsleiter Nikolaus Bichelmeir (l.) und Erster Vorsitzender Josef Lidl von der Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt im E-Werk vor einer alten Schalttafel von 1923 (l. hinten), die bis 1998 in Betrieb war, und einer modernen Wasserturbine des Baujahrs 2012 (r.). © Jandretzki

Die Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt hebt ihre Strompreise zum 1. Januar 2023 deutlich an – und ruft damit Kritiker auf den Plan. Die Verantwortlichen betonen, ohne eine Erhöhung nicht mehr kostendeckend arbeiten zu können. Kündigungen trudelten bisher kaum ein.

Ohlstadt – An die 2000 Kunden, überwiegend Privathaushalte, versorgt die Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt (EGO) mit Strom – und deckt damit einen Großteil des Dorfs ab. „Fast alle kaufen bei uns“, sagt Betriebsleiter Nikolaus Bichelmeir. Nach aktuellem Stand sieht es so aus, als werde sich an dieser Dominanz mit dem Jahreswechsel kaum etwas ändern. Die EGO hat ihre Kunden vor dem Hintergrund, dass die Beschaffungskosten seit Jahresbeginn um über 300 Prozent nach oben geklettert seien, darüber informiert, dass ab 1. Januar neue – deutlich höhere – Preise gelten werden. Und hat daraufhin „erstaunlich wenig Kündigungen“ erhalten, wie Bichelmeir es formuliert. Deren Zahl liege „im einstelligen Bereich, das ist eigentlich gar nichts“. Er rechnete damit, dass viel Ärger und Kundenanfragen auflaufen werden. „Aber Beschwerden waren die absolute Ausnahme.“

In manchem Kunden rumort es offenbar, auch wenn er seinem Ärger nicht bei der EGO Luft macht. Ein Ohlstädter etwa, der anonym bleiben will und vorrechnet, dass er beim Arbeitspreis, der in seinem Fall bisher bei 25 Cent pro Kilowattstunde liegt, künftig mehr als das Doppelte bezahlen muss, zeigte sich „ein bisserl entsetzt“, als die Tarifinformation in seinem Briefkasten lag. Der Arbeitspreis berücksichtigt den tatsächlichen Verbrauch; dazu kommt die pauschal berechnete Grundgebühr, die ebenfalls steigen wird. Der Ohlstädter sagt, er vernehme aktuell vielfach Diskussionen über die EGO-Preiserhöhung. Er hinterfragt, ob diese gerechtfertigt ist und richtet den Fokus auf die Situation sozial schwacher Menschen. Auf eine Kündigung hat der Mann dennoch verzichtet.

Wechsel zum günstigeren Anbieter

Ein anderer, nennen wir ihn Heiner Müller (Name geändert), kehrt der EGO den Rücken und wechselt zu einem nach seinen Angaben günstigeren Anbieter. Er erzählt, dass er als langjähriger Kunde der „eklatanten“ Preiserhöhung widersprochen und schriftlich nach einer Begründung verlangt habe. In seinem Schreiben fordert Müller eine umfassende und nachvollziehbare Erläuterung, andernfalls werde er seinen Vertrag canceln. Im Gegenzug kündigte die EGO ihm den günstigeren Haustarif für Ohlstadt; in der Folge wäre die Grundversorgungsgebühr zum Tragen gekommen. Müller schildert, Bichelmeir habe ihm in einem Telefongespräch erklärt, dass aufgrund seiner Nachfrage das Vertrauensverhältnis gestört und somit eine Kündigung des Haustarifs gerechtfertigt sei. Daraufhin habe er den Vertrag mit der EGO beendet, sagt Müller; eine Bestätigung habe er bisher nicht erhalten.

Bichelmeir betont, man habe Kunden über die Gründe für die Anpassung des Preises und dessen Zusammensetzung zu 100 Prozent informiert. „Wenn die Leute unkooperativ sind und gleich sagen, das sei illegal, muss man sich fragen, ob der Kunde mit uns zusammenarbeiten will.“ Warum, fragt der Betriebsleiter, soll dieser dann den günstigeren Sondertarif erhalten?

Klar ist: Der hoch komplizierte Strommarkt ist für viele kaum durchdringbar. So kam im Ort die Frage auf, wieso etwa der Tarif für Strom aus reiner Wasserkrafterzeugung so massiv steige, obwohl die EGO selbst produziere. Kalkulatorisch werde der im Dorf erzeugte Strom nicht in Ohlstadt verbraucht, sondern fließe in einen bundesweiten Pool, erklären Bichelmeir und der Erste Vorsitzende der Genossenschaft, Josef Lidl. Externe Kunden der EGO, die auch Netzbetreiberin ist, finden sich bis in den angrenzenden Landkreisen Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen.

Strom wird eingespeist

Rund eine Million Kilowattstunden pro Jahr stellt die EGO mit Hilfe von zwei Turbinen her, die aus der Kaltwasserlaine gespeist werden – etwa ein Sechstel bis ein Siebtel des Ohlstädter Gesamt-Stromverbrauchs. Dazu kommt Fotovoltaik im kleineren Rahmen. Da der produzierte Strom eingespeist und bundesweit verteilt wird, muss die Genossenschaft einkaufen. „Und der Preis an der Börse ist 2022 permanent nach oben gegangen“, sagt Bichelmeir – in der Spitze bis auf einen Euro pro Kilowattstunde beim Einkauf im Spätsommer, ohne Nebenkosten. Der Betriebsleiter verweist darauf, zwei Jahre die Preise konstant gehalten zu haben – heuer über den Griff in die Rücklagen. Künftig berechnet die Genossenschaft ihren örtlichen Kunden rund 52 beziehungsweise 53,5 Cent (für Strom aus reiner Wasserkraft) pro Kilowattstunde Verbrauch, ohne wie bisher zwischen Klein- und Familienhaushalten zu unterscheiden. „Das ist der Preis, den wir brauchen, um überhaupt kostendeckend zu arbeiten“, betont Bichelmeir. In der Vergangenheit machten Kunden mit der EGO in seinen Augen „immer Schnäppchen, ab 1. Januar haben wir einen ganz normalen, mittleren Strompreis“.

Kunden kommen aller Voraussicht nach sowieso erst mal günstiger davon als vom Versorger angekündigt. Ab März 2023 soll rückwirkend zum 1. Januar die Strompreisbremse greifen. 80 Prozent des Verbrauchs gibt es dann zum gedeckelten Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde. Der Bundesrat muss am heutigen Freitag noch zustimmen.

