Mit Muskelschmalz ans Werk: Im Blauen Land werden am Sonntag mehrere Maibäume aufgestellt

Tradition und Brauchtum

Mehrere Maibäume werden am Sonntag, 1. Mai, im Blauen Land in die Vertikale gebracht. Die Herangehensweise unterscheidet sich dabei von Ort zu Ort.

Landkreis – Die letzten Tage im April sind oft eine ereignisreiche Zeit für viele Ortsvereine in der Region. Am 1. Mai wird traditionell ein neuer Maibaum aufgestellt. So langsam, aber sicher geht es also in die heiße Phase. Den neuen Baum fällen, ihn gut vor potenziellen Dieben bewachen und natürlich aufstellen – all das muss gut vorbereitet sein. Die Planungen bei den Verantwortlichen laufen auf Hochtouren, die Herangehensweise unterscheidet sich dabei von Ort zu Ort.

In Aidling ist beim Maibaumaufstellen seit jeher Kreativität gefragt. Der beengte Platz vor dem Gasthof Post, den eine 35 bis 40 Meter hohe Fichte in den nächsten drei Jahren zieren soll, macht ein händisches Aufstellen sehr schwierig. „Wir haben da einfach mit der Platzsituation zu kämpfen“, erklärt Josef Wäspi, Vorsitzender des Trachten- und Schützenvereins. Um diese Herausforderung anzugehen, haben die Verantwortlichen schon vor einigen Jahren ihre ganz eigene Lösung entwickelt. Ein Dreifuß aus Fichtenstämmen mit installiertem Seilzug macht es möglich, den Maibaum in nur fünf Minuten in die Vertikale zu bringen. „Diese Konstruktion dürfte im ganzen Oberland einmalig sein“, betont Wäspi. Gegen 13 Uhr wollen die Trachtler und Schützen ihren Baum aufstellen. Im Anschluss spielt die Blasmusik Aidling-Riegsee auf. Für das leibliche Wohl und Unterhaltung ist dabei selbstverständlich gesorgt. Die Fichte ist bereits auserkoren. Damit sie nicht in fremde Hände fällt, gibt es eine Maibaumwache.

Baumfällung um 4 Uhr früh

Knapp 15 Kilometer weiter in Ohlstadt geht man anders vor. Um der Gefahr eines Diebstahls aus dem Weg zu gehen, fällen die Mitglieder des Trachtenvereins D´Illingstoana ihren Baum einfach direkt am 1. Mai – und das in aller Frühe: „Um 4 Uhr in der Früh machen wir uns auf den Weg nach Schwaiganger, wo der Baum steht“, erklärt Michael Hägle, Schriftführer der Trachtler. Anschließend wird der Baum zum Feuerwehrhaus gebracht und richtig schön herausgeputzt. Gegen 12 Uhr geht es dann weiter zum Rathausplatz, wo erstmals seit 2018 wieder ein Maibaum stehen wird. Diesen stellen die Trachtler wie gewohnt komplett von Hand auf und hoffen dabei auf große Unterstützung: „Wir sind über jede Hilfe dankbar“, sagt Hägle und betont: „Jeder der Zeit hat, soll kommen und mithelfen.“ Wenn die schweißtreibende Arbeit getan ist und der Baum steht, beginnt am Abend die große Maifeier am Rathausplatz. Gegen 19 Uhr marschiert der Festzug aus Trommlern und Trachtlern in Richtung Gasthaus zur Post, wo der traditionelle Maitanz aufgeführt wird. Zu den Feierlichkeiten haben sich auch schon die Ohlstädter Sänger angekündigt.

Gerade einmal seit ein paar Tagen ist der alte Maibaum in Schöffau abgebaut, da kommt schon der neue. Am 28. April wird der Baum gefällt, der dann am 1. Mai seinen Platz in der Dorfmitte vor dem Gasthof Lieberwirth finden soll. Bis dahin werden die Mitglieder des Gebirgstrachtenerhaltungsvereins Wachtbichler das Exemplar nicht aus den Augen lassen. „Die Maibaumwache werden wir mit Sicherheit auch brauchen“, sagt der Vorsitzende Andreas Lory und lacht. Mit dem Pferdefuhrwerk wird der Maibaum dann am 1. Mai in die Dorfmitte gebracht und gegen 12 Uhr in die Senkrechte gehievt. „Selbstverständlich händisch und ohne irgendwelche Maschinen“, betont Lory. Rund um das Maibaumaufstellen wird vor dem Gasthof Lieberwirth gefeiert – mit Blasmusik und ausreichend Verpflegung. Zur Unterhaltung plattelt die Jugendgruppe des Trachtenvereins.

Festzug setzt sich in Bewegung

Das alte Brauchtum wollen an diesem Tag auch die Verantwortlichen in Seehausen und Spatzenhausen aufleben lassen. Während sich in Spatzenhausen bereits um 10 Uhr ein Festzug in Richtung Haus des Gastes bewegt, starten die Feierlichkeiten in Seehausen am Gasthof Stern um 12.30 Uhr. Auch wenn jeder Ort eine etwas andere Herangehensweise hat – eines ist sicher: Ein kräftiges „Hau-Ruck“ wird am kommenden Sonntag in mehreren Dörfern des Blauen Landes durch die Straßen schallen.

Die Termine:

Ohlstadt: 1. Mai, 12 Uhr Aufstellung des Maibaums am Rathausplatz, 19 Uhr Festzug und im Anschluss Maitanz im Gasthaus zur Post; Aidling: 1. Mai, 13 Uhr Maibaumaufstellung vor dem Gasthof Post, im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Musik; Großweil: 1. Mai, 9 Uhr Maibaumaufstellung am Gasthaus zur Loisach, 19 Uhr Fahnenzug und Maifeier; Spatzenhausen: 1. Mai, 10 Uhr Marsch zum Haus des Gastes, ab 11 Uhr Maibaumaufstellung, die Jugendgruppe plattelt und die Musikkapelle spielt auf; Schöffau: 1. Mai, 12 Uhr Aufstellen des Maibaums am Gasthof Lieberwirth, im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Einlage der Plattlerjugend; Seehausen: 1. Mai, 12.30 Uhr Abmarsch mit Musik am Gasthof Stern, ab 13 Uhr Aufstellung des Baums am Bootsverleih.

Tobias Schwaninger