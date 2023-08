Ohlstädter greift Penzberger ans Gemächt - und landet vor Gericht

Streit zwischen Auto- und Motorradfahrer

Nachdem ein Ohlstädter einem Penzberger bei einem Streit zwischen die Beine gegriffen hatte, muss er sich nun vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen verantworten. Er muss eine Geldstrafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung bezahlen.

Ohlstadt – Es war der emotionalste Moment und gleichzeitig der Schlusspunkt in diesem Strafverfahren: „Ich war eine Woche nur im Bett, hatte große Schmerzen. Ein Griff in die Eier tut ganz schön weh“, rief der Zeuge erregt in Richtung von Harald Pohl. Der Verteidiger hatte zuvor versucht, die Verletzungen des Opfers zu verharmlosen, auf die vermeintlich inhaltslosen Befunde der Urologie hingewiesen. Für Richter Andreas Pfisterer war die Sache vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen eindeutig: Der von Pohl vertretene Angeklagte hat in einer Parkbucht in Schwaiganger den 21-Jährigen an den Hoden gepackt und kräftig zugedrückt. Für den Beschuldigten wird es teuer.

„Die Beweisaufnahme hat ein ganz klares Ergebnis ergeben“, betonte Pfisterer. Neben dem Opfer bestätigte ein weiterer Zeuge den Griff in Richtung Unterleib. Der Vorsitzende regte einen zivilrechtlichen Vergleich an, wonach der Angeklagte den Einspruch gegen den Strafbefehl zurücknimmt. Der Ohlstädter muss die Summe von 3600 Euro (60 Tagessätze zu 60 Euro) zahlen. Darüber hinaus erhält der junge Mann aus Penzberg, der bei der Auseinandersetzung am 4. Juni 2022 verletzt worden war, 1000 Euro Schmerzensgeld. Und: Dem aggressiven VW-Fahrer wird für einen Monat der Führerschein entzogen.

Der 21-Jährige – er trat im Verfahren als Nebenkläger auf – hatte sich mit seinem Motorrad zu einer Tour aufgemacht und seinen späteren Peiniger auf der Staatsstraße bei Sindelsdorf überholt. „Verkehrswidrig und zu schnell“, warf ihm der Angeklagte vor. Der Penzberger habe ihn provoziert, sei vor ihm langsamer gefahren, habe den Mittelfinger gezeigt. Über Klein- und Großweil ging das Spielchen weiter bis zur Abzweigung in Schwaiganger. „Da hat er auf mich gewartet“, sagte der Beschuldigte, der den Biker dann in der Parkbucht auf seine gefährliche Fahrweise hinwies.

Ab diesem Zeitpunkt unterscheiden sich die Aussagen der Kontrahenten erheblich. Der Penzberger berichtet, er sei aggressiv angebrüllt, am Kragen gepackt worden. „Dann ist ein sehr erniedrigender Griff zwischen die Beine gekommen“, erinnerte er sich. Der Autofahrer habe durch die Jeans ans Gemächt gegriffen und stärker zugedrückt, immer fester. Erst als Zeugen hinzukamen, ließ er von seinem Opfer ab – nicht ohne diesem weitere Schläge anzudrohen. Als der bislang unbescholtene Ohlstädter erfuhr, dass die Polizei im Anmarsch ist, suchte er das Weite und fuhr davon.

Die Version des Opfers wiederholte der Zeuge. Der Scharnitzer war mit seinem Auto auf dem Heimweg, als er die Auseinandersetzung wahrnahm und die Polizei benachrichtigte. „Der Motorradfahrer war defensiv, der Autofahrer aufbrausend und aggressiv“, sagte der Tiroler. „Es war eine einseitige Sache“, fuhr er fort, auch dass der 60-Jährige sein Opfer „einmal am Unterbauch gepackt hat“.

Anders die Schilderung des Angeklagten: Der Penzberger habe versucht, ihn mit dem Helm zu attackieren, den er während der Schlägerei durchgehend auf hatte. „Ich habe nicht zugeschlagen“, versicherte der Beschuldigte. Pfisterer glaubte ihm nicht. „Die Aussage ist nicht konsistent, nicht schlüssig“, stellte der Richter fest. Vielmehr habe er sich vom Tatort entfernt, als er merkte, „dass es brenzlig wird und die Polizei kommt“.

Nach Rücksprache mit seinem Verteidiger entschloss sich der Ohlstädter schließlich, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. Alexander Kraus