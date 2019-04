Herrschinger schlägt Murnauer mit Faust ins Gesicht 

Handfester Streit nach Überholmanöver bei Ohlstadt: Ein Herrschinger hat am Karfreitag einem Murnauer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Ohlstadt – Heftig gezofft haben sich zwei Verkehrsteilnehmer am Karfreitag. Ein 57-jähriger Murnauer überholte auf der B2 auf Höhe Ohlstadt zunächst den Pkw einer Herrschinger Familie und direkt im Anschluss einen weiteren Pkw eines 24-jährigen Herrschingers. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, musste der 24-jährige nach Polizeiangaben abbremsen und dem Murnauer das Einscheren ermöglichen.

Alle Beteiligten blieben anschließend an der Abfahrt nach Ohlstadt stehen, wo auch gleich ein Streit über das Fahrmanöver des Murnauers entstand. Im Laufe der Auseinandersetzung packte der Murnauer den 24-Jährigen am Hals beziehungsweise an der Jacke, woraufhin dieser dem Murnauer mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Letztendlich musste die verständigte Streife der Polizeiinspektion Murnau den Streit schlichten. Sowohl den Murnauer als auch den Herrschinger erwartet ein Strafverfahren.

roy