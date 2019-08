Im Wassergraben gelandet: VW erleidet Totalschaden  

Der nächste Unfall auf der B 2: Am Dienstagnachmittag landete eine Frau aus bislang ungeklärter Ursache im Wassergraben.

Gekracht hat es am Dienstag an der B 2 zwischen Weichs und der Abzweigung nach Ohlstadt. Gegen 14.30 Uhr war dort eine Frau mit ihrem VW in Richtung Süden unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab. Mit ihrem schwarzen Kleinwagen schleuderte sie und landete im Wassergraben. Vorsorglich wurde sie in die Unfallklinik gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Ohlstadt sicherte mit rund 14 Ehrenamtlichen die Einsatzstelle ab und baute im Graben eine Ölsperre auf.

Dominik Bartl

