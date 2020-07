Gewerbegebiet Mühlmoos: Muntere Debatte über Gewerbehalle

Zwar stimmten die Ohlstädter Gemeinderäte dem Bauvorhaben am Ende doch nahezu einstimmig zu, aber es bleibt ein bitterer Beigeschmack: Viele im Gremium hatten mit den beantragten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes ein Problem.

Ohlstadt– Es geht um eine Lagerhalle im neuen Gewerbegebiet am Mühlmoos. Nikolaus Zach, der bis vor Kurzem für die BVO im Ohlstädter Kommunalparlament saß und die jüngste Gemeinderatssitzung im Gasthof Zur Post als Antragsteller von der Zuschauerbank mit verfolgte, will dort einen Gebäudekomplex errichten. Konkret dreht es sich um eine Gewerbehalle mit Werkstatt, Verkaufsraum, eine Maschinenhalle sowie eine Betriebsleiterwohnung.

Abweichungen vom Bebauungsplan

Eigentlich wäre der Neubau kein Thema – wenn nicht eine Reihe von nicht unwesentlichen Abweichungen von den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans damit verbunden wäre. So darf die Wandhöhe der Traufseite in diesem Teil des Gewerbegebietes maximal sieben Meter betragen – Zach möchte jedoch eine Höhe von 7,35 Metern. Die Firsthöhe ist laut Bebauungsplan auf 9,50 Meter festgesetzt, sie soll aber laut Antrag einen guten halben Meter mehr betragen. Die Halle würde damit deutlich höher werden.

Kran geplant

Zach begründete die abweichenden Baudimensionen in seinem Antrag unter anderem damit, dass für die Reparatur von Land- und Baumaschinen, für die ein Portalkran mit einer Hakenhöhe von fünf Metern zum Einsatz kommt, eine Höhe von fünf Metern eben dieses Hakens erforderlich ist. Und das könne nur durch eine Wandhöhe von 7,35 Metern erreicht werden. Die maximal zulässige Gebäudelänge von 50 Metern hingegen kann er einhalten – eine Vorgabe, auf die sich das Gremium in einer früheren Sitzung geeinigt hatte.

Gremium gespalten

Die Gemeinderatsmitglieder waren gespalten: Einige Volksvertreter stimmten dem Wunsch nach einer Abweichung vom Bebauungsplan mit Hinweis darauf zu, dass es sich um einen örtlichen Unternehmer handle und das Gewerbegebiet genau zu dem Zweck geschaffen worden sei, um dort Firmen ein fachgerechtes Arbeiten zu ermöglichen. So sagte Franz Gaisreiter (CSU), dass ein Bebauungsplan nicht in Stein gemeißelt sei, sondern eben die Möglichkeit einer Befreiung biete. Sein Fraktionskollege Richard Frombeck verwies darauf, dass es sich um einen „klassischen Gewerbebau“ handle, dem man die Zustimmung nicht verweigern dürfe. Auch Bürgermeister Christian Scheuerer (parteilos) schloss sich dieser Einschätzung an. „Die Gemeinde hat sich bereits vor Jahren entschieden, ein Gewerbegebiet zu planen“, sagte der Rathauschef. Die beantragten Dimensionen könnten akzeptiert werden, „es darf aber auch nicht mehr sein“.

Guggemoos-Kritik

Nicht wenige Mandatsträger sahen das anders. Zu den schärfsten Kritikern gehörte Thomas Guggemoos (NLO). „Ich kann mich mit dieser Variante nicht anfreunden“, sagte er. „Das ist immer noch ein riesiger Brocken. Wir wollten ursprünglich keine so große Halle im Gewerbegebiet.“ Das Baugrundstück ist nämlich erst durch die Zusammenlegung dreier kleinerer Grundstücke entstanden. Der Antragsteller mache es sich einfach – indem er beispielsweise, um Geld zu sparen, keinen Keller baue. Zach beraube sich damit der Möglichkeit, eine Fläche zu schaffen, die die Kubatur des Gebäudes insgesamt verringere. Er sehe mit einem Votum für das Bauvorhaben „Probleme auf uns zukommen“, kritisierte er indirekt mit Blick darauf, dass andere Bauherren mit ihren Vorhaben künftig ebenfalls massive Abweichungen vom Bebauungsplan einfordern könnten. Am Ende wurde die Baumaßnahme jedoch mit nur einer Gegenstimme durchgewunken.

Rafael Sala

