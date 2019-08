Auf der A 95: Schleierfahnder stellen unterschlagenes Wohnmobil sicher  

Schleierfahnder der Grenzpolizei Murnau sind am Dienstag auf der A 95 bei Ohlstadt in Aktion gewesen. Sie stellten ein unterschlagenes Wohnmobil sicher.

Ohlstadt – Schleierfahnder der Grenzpolizei Murnau haben am Dienstag gegen 21 Uhr auf der A 95 bei Ohlstadt ein unterschlagenes, italienisches Wohnmobil sichergestellt. Eine italienische Familie mit drei Kindern im Alter von 6, 12 und 16 Jahren war dort laut einer Pressemitteilung zu einer 14-tägigen Urlaubsreise nach Norddeutschland unterwegs. Das Campingfahrzeug hatten sie über ein italienisches Internetportal bei einem privaten Besitzer gemietet. Pech für die Familie war, dass dieser das Gefährt zuvor in Italien unterschlagen hatte und unerlaubt weiter vermietete. Somit war die Weiterreise mit dem Wohnmobil für die Familie nicht mehr möglich, und die bereits entrichtete Miete und Kaution waren ebenfalls verloren.

Schnell musste dann noch zu später Stunde für die fünfköpfige Familie eine Unterkunft gefunden werden. Mit Hilfe der Murnauer Grenzpolizisten konnten trotz Hochsaison und vieler Telefonate noch zwei passende Zimmer gefunden werden. Von den entgangenen Urlaubsfreuden abgesehen, liegt der Vermögensschaden in diesem Fall bei weit über 8000 Euro. Die drei Kinder wurden zwischenzeitlich von den Grenzpolizisten mit Schleckereien versorgt. Somit konnte zumindest dem Nachwuchs die Wartezeit versüßt werden.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und Behörden in Italien wird nun gegen den „Vermieter“ ermittelt und das Wohnmobil an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Laut Auskunft der italienischen Polizei kommt es derzeit vermehrt zu solchen Fällen.

roy

Auch interessant: Grenzpolizei stoppt Frau in Luxuswagen und macht brisante Entdeckung