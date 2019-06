Versuchter Betrug: 83-jähriger Ohlstädter aufmerksam

Ein 83-jähriger Ohlstädter hat am Dienstag verdächtige Anrufe bekommen. Er verständigte die Polizei.

Ohlstadt- Einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Landeszentralbank hat ein 83-jähriger Ohlstädter am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr erhalten. Nach Auskunft der Polizei teilte dieser dem Rentner mit, dass er einen Gewinn in Höhe von 89 000 Euro gemacht hätte. Um das Preisgeld zu erhalten, müsste der Mann allerdings vorab die Notargebühren in Höhe von 620 Euro per Western Union in die Türkei transferieren.

Im Anschluss an dieses Gespräch meldete sich dann auch noch telefonisch ein angeblicher Polizeibeamter der Murnauer Inspektion, ein gewisser Herr Kowalski, und teilte dem Ohlstädter mit, dass auch er mit der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Überweisung betraut ist. Der vermeintliche Gewinner solle an einem bestimmten Termin bei einem Treffen bei der Polizei dem Herrn Kowalski den Kontoauszug mit den überwiesenen 89 000 Euro vorzeigen. All das kam dem Mann aus Ohlstadt seltsam vor, er witterte den Betrug. Statt die geforderten Notargebühren zu zahlen, verständigte er die Polizei in Murnau über den Vorfall.

red

