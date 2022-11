Großbrand in Ohlstadt - Nebengebäude des Cello-Werks in Flammen - 140 Einsatzkräfte vor Ort

Von: Josef Hornsteiner

Die Löscharbeiten gehen zügig voran. © Dominik Bartl

In Ohlstadt ist ein Nebengebäude des Cello-Werks in Flammen aufgegangen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren mit Löscharbeiten beschäftigt.

Ohlstadt - Es war um kurz vor 22 Uhr am Mittwochabend, als in Ohlstadt in Oberbayern die Alarmsirenen der Feuerwehren heulten. Vier Feuerwehren mit rund 140 Einsatzkräfte rückten zur Heubergstraße aus. Der Feuerschein war kilometerweit zu sehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Lager von Fischbach-Cellos in Vollbrand.

Die Löscharbeiten gehen zügig voran. © Dominik Bartl

Großbrand in Ohlstadt: Wind feuert Flammen an

Dort wo normalerweise feinste Streichinstrumente in liebevoller Handarbeit hergestellt werden, brach die Flammenhölle aus. Im Lager wurden beste Tonhölzer für Streichinstrumente gelagert, sie konnten nicht mehr gerettet werden. Der starke Wind feuerte die Flammen immer weiter an. Die angrenzenden Wohnhäuser und die Produktionshalle konnten gerade noch gerettet werden. Die Flammen wollten bereits überspringen.

Ohlstadt: Großeinsatz für Feuerwehren

Für die Feuerwehren Ohlstadt, Eschenlohe, Murnau und Großweil stand in erster Linie die Sicherung der anderen Häuser an. Die Brandbekämpfung wurde unter schwerem Atemschutz begonnen. Letztendlich brannten zwei Hallen komplett nieder. Der Schaden ist derzeit noch nicht zu beziffern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Bagger riss das Lager ein und verteile das Brandgut auf der angrenzenden Weide, dort wurde es von der Feuerwehr abgelöscht. Bereits im Jahr 2007 brannte es im Cello-Werk. VON DOMINIK BARTL UND JOSEF HORNSTEINER

Ohlstadt: Brand eines Nebengebäudes am Cello-Werk

