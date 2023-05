Plan für 30-Meter-Mast stößt auf Widerstand

Soll, wenn möglich, ertüchtigt werden: der bereits vorhandene Sendemast bei Weichs. © Heino Herpen

Überhaupt nicht einverstanden ist der Ohlstädter Gemeinderat mit dem Bauantrag der „Deutschen Funkturm GmbH“, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, auf einem Gelände der Deutschen Bahn am Gewerbegebiet am Breitenweg einen 30 Meter hohen Mobilfunkmast mit zwei Plattformen zu errichten. In seiner Sitzung, die über 20 Zuhörer im Rathaussaal verfolgten, ist das Gremium der Empfehlung des Ohlstädter Bauausschusses gefolgt und hat das Vorhaben einstimmig abgelehnt.

Ohlstadt - „Allerdings ist die Gemeinde nicht die Entscheidungsbehörde, sondern das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen“, sagte Bürgermeister Christian Scheuerer (parteilos). „Der Standort am Breitenweg liegt viel zu nah an der dortigen Wohnbebauung, das nächste Haus ist nur 20 Meter weit entfernt“, begründete er das eindeutige Abstimmungsergebnis. „Zunächst habe ich nur von den dortigen Nachbarn erfahren, dass der Mast errichtet werden soll“, erklärte der Rathauschef. „Die Aussage der ‚Deutschen Funkturm’ hierzu war, dass dies die normale Vorgehensweise ist, weil die Gemeinde sowieso am Verfahren beteiligt wird.“ Keiner der Nachbarn habe den Bauantrag unterschrieben, sagte der Bürgermeister. Die Mobilfunkanbieter seien verpflichtet, die Netzabdeckungen für Bahnstrecken, Autobahnen und Bundesstraßen sicherzustellen, führte er weiter aus: „Wenn sie das nicht schaffen, drohen ihnen sehr hohe Strafzahlungen.“ Dies sei seitens der großen Politik und der Industrie so gewollt. „Wir haben als Kommune verhältnismäßig wenig rechtliche Handhabe, das irgendwo zu steuern“, bedauerte er.

Als Berater hatte Scheuerer den Funknetzplaner Peter Ditz von der Corwese GmbH aus Seefeld eingeladen, der die Gemeinde seit 2021 bei entsprechenden Anfragen begleitet. In der Sitzung präsentierte dieser die Ergebnisse seiner funktechnischen Untersuchungen, wobei er die Eignung der von der Gemeinde vorgeschlagenen Alternativstandorte analysierte, darunter jene an der Kläranlage, am Mühlbach (nahe der Bartlmämühle) und am Heimgarten-Parkplatz. Letzterer sei wegen der Entfernung für die Abdeckung der Bahn etwas problematisch, zudem könne der Mast die Frequenzen der Murnauer Sendeanlagen stören. Als günstiger schätzte Ditz die Standorte an der Kläranlage und am Mühlbach ein. Der vorhandene Mast bei Weichs könne zwar die Bahnlinie optimal versorgen, den Ort allerdings nur eingeschränkt.

Franz Gaisreiter (CSU/Dorfgemeinschaft) plädierte bei der anschließenden Diskussion für einen Standort möglichst weit außerhalb des Dorfes. „Wir sollten auch an die Wertminderung der Häuser und Grundstücke denken.“ Michael Strauß (NLO) schlug vor, den Weichser Mast aufzurüsten, und sein Fraktionskollege Thomas Guggemoos plädierte für den Platz an der Kläranlage, „damit wir weiter vom Dorf wegkommen“.

Allerdings wies Ditz in diesem Zusammenhang auf einen anderen Nachteil hin: „Je weiter die Anlagen vom Ort entfernt sind, desto höher ist ihre Sendeleistung“, gab er zu bedenken.

Der Beschlussvorschlag, den der Bürgermeister zusammen mit ihm während einer Unterbrechung der Sitzung ausgearbeitet hatte, sieht vor, dass die Gemeinde anregt, dass die Telekom den vorhandenen Antennenstandort in Weichs überprüfen und gegebenenfalls ertüchtigen soll. Als mögliche Alternativstandorte für die Errichtung von Mobilfunkanlagen nennt die Kommune das Grundstück der Kläranlage sowie eine Teilfläche des Grundstücks am Mühlbach. Zudem werden die konkreten Versorgungsbereiche des Netzbetreibers angefragt. Diesen Beschluss billigten die Ratsmitglieder mit 14 zu 0 Stimmen. „Damit steigen wir in das Dialogverfahren ein“, kündigte Scheuerer an. „Jetzt müssen wir abwarten, was die Telekom zu den Vorschlägen sagt.“ Heino Herpen