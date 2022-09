Probleme beim Schülertransport: „Es ist drunter und drüber gegangen

Teilen

Ein Schild im Mühlmoos in Ohlstadt weist auf den Ersatzverkehr hin. © Rabuser

Die Arbeiten auf der Zugstrecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen starten bald. Massive Probleme traten beim Schülertransport in Ohlstadt auf

Ohlstadt – Kommende Woche – ab 28. September – beginnen die Arbeiten an der Zugstrecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen. Bis zum 16. November werden dort auf rund zehn Kilometern Schwellen, Schienen und Schotter ausgetauscht. Dies teilt eine Bahnsprecherin mit. Die Strecke ist während der Arbeiten gesperrt, beim Ersatzverkehr gilt weiter der aktuelle Fahrplan.

Zudem kündigt die Bahn an, dass die Arbeiten zwischen Murnau und Weilheim „voraussichtlich ab 2023 stattfinden“ werden. „Auch auf dieser Strecke werden dann auf rund vier Kilometern Gleise, Schwellen und Schotter erneuert“, heißt es.

Massive Schwierigkeiten am ersten Schultag

Zu denjenigen, die noch bis Mitte November wegen der Gleissperrung zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen mit dem Ersatzverkehr vorliebnehmen müssen, zählen Zugreisende von und nach Ohlstadt. Vor allem die Schüler aus der Region sind davon betroffen. Besonders, wenn es an der praktischen Umsetzung hakt. So traten ausgerechnet am ersten Schultag massive Kinderkrankheiten auf. „Es ist drunter und drüber gegangen“, berichtet Ohlstadts Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei). Wegen des schönen Wetters entschieden viele Eltern, ihre Kinder nicht selbst mit dem Auto zur Schule zu bringen, was letztlich dann aber doch in vielen Fällen notwendig wurde. Das Problem war, dass einige Busfahrer offenbar nicht ausreichend über die Strecke informiert waren. Auch der Wendehammer im Gewerbegebiet Mühlmoos war nicht überall bekannt. So versuchten einige Busse, mit Müh und Not auf dem Feneberg-Parkplatz zu wenden. Inzwischen aber läuft der Schienenersatzverkehr reibungslos. „Seit dem Wochenende funktioniert es“, versichert Scheuerer. Man hatte „zum Glück“ einen kompetenten Ansprechpartner bei der Deutschen Bahn.

Probleme mit dem Schülertransport gibt es auch in Murnau. Für die Eltern von Buskindern der James-Loeb-Grundschule findet am Donnerstag im Kultur- und Tagungszentrum ein Elternabend statt. Beginn ist um 19 Uhr.