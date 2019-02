Radweg bei Schwaiganger: Baustart im April

Im Frühjahr sollen an der Staatsstraße 2062 bei Schwaiganger die Bagger anrücken. Dann wird der erste Teil des lange geplanten Radwegs gebaut. Zunächst müssen die Gemeinden Ohlstadt und Murnau aber noch eine Vereinbarung abschließen.

Ohlstadt – Im Oktober vergangenen Jahres ging endlich was vorwärts. Die Gemeinde Ohlstadt und der Markt Murnau veranlassten an der Staatsstraße 2062 Rodungsarbeiten. Die Kommunen durften wegen der Lebensweise der Haselmaus nur im Oktober die Bäume an der Staatsstraße fällen lassen. Die Maßnahme war notwendig, um den ersten Abschnitt des geplanten Geh- und Radwegs realisieren zu können. Dieser betrifft die Strecke zwischen der Einfahrt zum Haupt- und Landgestüt und der Deponie Schwaiganger.

Nun steht der nächste Schritt an. Momentan läuft die Ausschreibung für die Bauarbeiten. Bis Mittwoch, 27. Februar, um 11 Uhr können Firmen Angebote einreichen. Das Leistungsverzeichnis umfasst 91 Seiten. „Im gesamten Waldbereich soll umsichtig gearbeitet werden. Es dürfen keine Bäume beschädigt beziehungsweise verletzt werden“, heißt es in der Baubeschreibung. Als Starttermin wird der 1. April angepeilt, am 30. August soll der Weg fertig sein.

Das Thema stand jetzt auch auf der Tagesordnung des Ohlstädter Gemeinderats. Denn es muss eine Zweckvereinbarung zwischen Ohlstadt und Murnau abgeschlossen werden. Die Kostenschätzung liegt aktuell bei gut einer Million Euro. Doch es gibt eine staatliche Finanzspritze. Bei den Gemeinden Murnau und Ohlstadt verbleiben nach derzeitigem Stand jeweils 162 000 Euro. Eine Summe, die Ohlstadts Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) als „durchaus realistisch“ bezeichnete. „Schauen wir mal, was rauskommt.“ Ohlstadt ist Bauherr bei dem Projekt, das schon seit Jahren diskutiert wird. Der Ohlstädter Gemeinderat ermächtigte Scheuerer mehrheitlich, die Zweckvereinbarung mit Murnau zu unterzeichnen. Nur Michael Dieringer (Neue Liste Ohlstadt) und Simon Sagmeister (Bürgervereinigung Ohlstadt) stimmten dagegen. Am kommenden Donnerstag, 21. Februar, steht die Angelegenheit auch auf der Tagesordnung des Marktgemeinderats Murnau. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr.

Für die Hochwasserfreilegung des Abschnitts zwischen Murnau-Achrain und Deponieeinfahrt sowie den dortigen Radwegebau ist dann das Staatliche Bauamt Weilheim zuständig. Der Vorentwurf wird nach Angaben von Abteilungsleiterin Nadine Heiß im Moment noch geprüft. Er wird anschließend der Regierung von Oberbayern vorgelegt. Das wird laut Heiß im Frühjahr der Fall sein. „Wir sind auf einem ganz guten Bearbeitungsstand.“ Für das Projekt wird es vermutlich ein Planfeststellungsverfahren geben.

Roland Lory