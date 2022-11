Zerstörtes Hornissennest: 275 Euro Strafe für Gemeinde Ohlstadt - Beraterin: „Schlag ins Gesicht für jeden Naturschützer“

Von: Roland Lory

Tot: Hornissen aus dem Nest am Schwimmbad. © Privat

Das Landratsamt hat entschieden: Die Gemeinde Ohlstadt muss 275 Euro zahlen, weil am Schwimmbad ein Hornissennest zerstört wurde. Beraterin Mirjam Reith zeigt sich angesichts des geringen Bußgelds entsetzt.

Ohlstadt – Die streng geschützten Hornissen gelten als sanfte Riesen. „Sie bleiben ohne vorausgegangene Störung friedlich“, ist auf der Homepage des Bund Naturschutz in Bayern zu lesen. „Sie sind wesentlich scheuer und berechenbarer als Honigbienen oder Wespen.“ Ihr Stich sei nicht gefährlicher als ein Bienen- oder Wespenstich. Dennoch: Bei vielen Zeitgenossen lösen Hornissen Unbehagen aus, was auch an der Größe liegen mag.

Ein Nest befand sich heuer auch am Schwimmbadgebäude in Ohlstadt. Doch es gab Beschwerden besorgter Eltern, auch Allergiker sollen sich unter den Gästen befunden haben. So kam es, dass das Gebilde, das sich an der von den Becken abgewandten Seite außen unterm Dach befand, im August zerstört wurde. Dies soll ein Mitarbeiter der Gemeinde veranlasst haben. Ob noch weitere Personen beteiligt waren, ist unklar. Dieser Punkt „war für uns nicht relevant“, sagt Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts. Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) sagt, er wisse es nicht. „Ich habe nicht großartig nachgefragt.“ Klar ist: Wer ein Hornissennest entfernen will, braucht hierfür eine Genehmigung.

Gemeinde sah „Gefahr in Verzug“

Mittlerweile hat die Kreisbehörde der Gemeinde einen Bußgeldbescheid geschickt. Sie muss 275 Euro zahlen (250 Euro Bußgeld und 25 Euro Gebühren). „Mit der Entfernung des Hornissennestes wurde vonseiten der Gemeinde Ohlstadt ordnungswidrig gehandelt“, sagt Scharf. Aufgrund der Situation vor Ort habe die Kommune jedoch „Gefahr im Verzug“ und sich zum zügigen Handeln veranlasst gesehen. „Dabei wurde aber nicht bedacht, dass es sich bei Hornissen um eine besonders geschützte Art handelt und so wurde es folglich auch unterlassen, eine entsprechende Genehmigung zur Entfernung des Nestes beim Landratsamt (untere Naturschutzbehörde) einzuholen.“ Bemerkenswert: Die maximale Geldbuße beträgt 50 000 Euro. Doch Scharf betont: „In Anbetracht der Situation vor Ort wäre eine Genehmigung des Landratsamtes zur Entfernung des Hornissennestes nicht ausgeschlossen gewesen.“

Mirjam Reith, Vorsitzende des Murnauer Imkervereins und Hornissen- und Wespenberaterin für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen, ist angesichts des geringen Bußgelds entsetzt. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Naturschützer. 250 Euro schrecken niemanden ab, ein Nest zu entfernen.“ Reith zweifelt an der Sinnhaftigkeit ihres Engagements. Sie überlegt, ob sie als Hornissen- und Wespenberaterin weitermacht.

Scheuerer spricht von „Fehler“

Bürgermeister Scheuerer sagt: „Wir haben einen Fehler gemacht. Ich kann es nicht mehr gutmachen.“ Er betont aber: „Hätten wir es beantragt, hätten wir wahrscheinlich die Genehmigung bekommen.“ Und Scheuerer denkt auch, dass die Geschichte wahrscheinlich anders gelaufen wäre, wenn man mit ihm vor der Entfernung des Nests gesprochen hätte. „Dann hätten wir uns einiges erspart.“ Scheuerer ist selber Imker.

Rupert Raßhofer kennt die Details des Ohlstädter Falls zu wenig, um ihn fundiert einschätzen zu können. Doch der Murnauer, der als ehrenamtlicher Wespen- und Hornissenberater im Landkreis Weilheim-Schongau tätig ist, unterstreicht: „Ich kann die nicht einfach niedermachen.“ Man müsse sich vorher schlaumachen bei Fachleuten. Ein Vorgehen nach der „Hau-Ruck-Methode darf nicht sein“. Es sei allgemein bekannt, dass Hornissen streng geschützt sind.

