Tragischer Unfall: 37-Jähriger gerät unter eigene Motocross-Maschine - und ertrinkt in Senke 

Ein tödlicher Unfall hat sich auf dem Dammweg entlang der Loisach bei Ohlstadt ereignet: Ein 37-jähriger Murnauer stürzte mit dem Motorrad und ertrank.

In schrecklicher Unfall hat sich an der Loisach bei Ohlstadt (Garmisch-Partenkirchen) ereignet.

Ein Motorcross-Fahrer ist auf tragische Weise am Donnerstag (11. Juni) ums Leben gekommen.

ist auf tragische Weise am Donnerstag (11. Juni) ums Leben gekommen. Spaziergänger entdeckten den Verunglückten.

Ohlstadt - Zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 37-jähriger Murnauer starb, ist es am Donnerstag bei Ohlstadt gekommen. Der Vorfall ereignete sich in der Mittagszeit. Der Mann war mit einem Leichtkraftrad auf dem Dammweg entlang der Loisach unterwegs, als er in einer überfluteten Senke stürzte und unter die Crossmaschine geriet. „Wann und wie sich der Unfall ereignete, kann abschließend nicht rekapituliert werden, da der Sturz nicht beobachtet werden konnte“, teilt dazu die Polizeiinspektion Murnau in ihrem Pressebericht mit.

Tödlicher Unfall an der Loisach: Spaziergänger entdecken Crossmaschine im Wasser

Zwei Spaziergänger fanden den Verunglückten im Wasser liegend und zogen ihn unter seiner Maschine hervor. Sie begannen sofort mit der Reanimation und verständigten die Rettungskräfte. Diese waren aufgrund eines vorhergehenden Einsatzes bei Weichs schnell vor Ort und setzten die Wiederbelebungsversuche fort – allerdings ohne Erfolg. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Murnauers feststellen, der nach dem Sturz ertrank. Der Mann hinterlässt eine Ehefrau und vier Kinder.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schrecklicher Anblick für Retter: Motorradfahrerin kollidiert auf B2 mit Auto und stirbt

Tragischer Unfall: Badegast (52) ertrinkt im Staffelsee - Rettungskräfte kämpfen vergeblich