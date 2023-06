Festzug der unbezahlbaren Bewahrer des Brauchtums

Teilen

Die weitläufigen Wiesen am Ram bieten ausreichend Platz für die vielen Teilnehmer am großen Festgottesdienst. © Antonia Reindl

Lebendige Tradition: Ohlstadt hat ein paar Tage in Feierlaune hinter sich. Krönender Abschluss war das Bataillonsfest der Werdenfelser Gebirgsschützen mit Messe und Festzug am Sonntag. Gebirgsschützen aus knapp 30 Kompanien nahmen an diesem Ereignis teil.

Ohlstadt – Treffender hätte man es wohl nicht ausdrücken können. Das Wort Schützen in Gebirgsschützen stehe weniger für das Schießen als für den Schutz, sagte Hans Jais, der über drei Jahrzehnte Kommandant des Bataillons Werdenfels war. Beim 27. Bataillonsfest der Gebirgsschützen Werdenfels und beim Festgottesdienst am gestrigen Sonntag kam genau dieser Gedanke, diese Grundidee zum Vorschein: der Schutz des Brauchtums, der Schutz des Glaubens, der Schutz der Heimat. Nach einem langen Festzug durchs Dorf mit den rund 1500 Mitgliedern von knapp 30 Kompanien endete die Feierlichkeit, welche die Tradition (hoch) leben ließ, in einem Jubiläumsfest im Zelt.

Wie nicht anders zu erwarten: Die Gebirgsschützenkompanie aus Ohlstadt ist weit vorn im Festzug vertreten. © Antonia Reindl

Dankbar zeigte sich Michael Hägle, Hauptmann der Gebirgsschützenkompanie Ohlstadt, dass der „Herrgott“ für so schönes Wetter gesorgt habe. Sonne, blauer Himmel, keine Wolken. Überhaupt keine Wolken. Beim Kirchenzug zum Festgottesdienst auf der Wiese am Ram und beim anschließenden Festzug ins Zelt kamen die Gebirgsschützen daher ordentlich ins Schwitzen. Doch nicht allein Kompanien stellten sich auf, sondern unter anderem auch die Feuerwehr, der Trachtenverein und Trommlerzug Ohlstadt oder auch der Historische Spielmannszug Mittenwald. Allesamt freilich in Uniformen und Trachtengewändern, Hitze hin oder her. Schließlich setzt man mit einem solchen Auftreten ein Zeichen, ein Zeichen für Tradition und deren Bewahrung.

Ein Schnapserl in Ehren: Die Marketenderinnen der Gebirgsschützen versorgen die Besucher in Ohlstadt. © Antonia Reindl

Die Gebirgsschützen seien ein „lebendiges und wirksames Beispiel“ für die Pflege des Brauchtums, meinte Thomas Maurer vor dem Festgottesdienst, als sich der lange Kirchenzug auf den weitläufigen Wiesen am Ramm eingefunden hatte. Immer wieder kämen junge Männer, die bei den Gebirgsschützen dabei sein wollen, sagte der Kommandant des Bataillons. Letztlich gehe es aber nicht um ein Dabeisein, sondern darum, zur Tradition, zur Werdenfelser Heimat, zu Bayern zu stehen. Ähnliches war auch von Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) zu hören. „Wertvolle und wichtige Grundlagen“ für das Zusammenleben seien „Heimat, Tradition und Glaube“, sagte der Ohlstädter Rathauschef. Diese Werte, einst die „Triebfedern“ der Gründung der Gebirgsschützen, seien „heute sichtbar“. Bis ins Jetzt tragen die Kompanien diese Werte nach außen, mit Leidenschaft, aus Überzeugung. „Das alles ist definitiv keine Show, kein Theater“, betonte Scheuerer.

Die Fahnenabordnungen der teilnehmenden Kompanien beim Festgottesdienst auf der Wiese am Ram. © Antonia Reindl

Auf die Feierlichkeiten in Ohlstadt geblickt hob Landrat Anton Speer (Freie Wähler) den Zusammenhalt in der Gemeinde hervor. Das sei man in Ohlstadt aber gewohnt, meinte der Landrat und sprach von einer „Bierzeltgemeinde“. Pfarrer Simon Tyrolt wandte sich wieder den Gebirgsschützen zu. „Farbe bekennen, darauf kimmt’s doch eigentlich o“, predigte der Geistliche. Die Kompanien würden Farbe bekennen. Zur Heimat: „Bis heute seid ihr in gewisser Weise Repräsentanten unserer Heimat.“ Zu den Menschen: „Ihr bring euch ein, bereichert das gesellschaftliche und soziale Leben“. Und zum Glauben. Und das „gfreit mi wirklich, als Pfarrer“. Schon immer sei „Leben und leben lassen“ ein bayerisches Motto gewesen, nichtsdestotrotz dürfe man zu seinen Überzeugungen stehen.

Auch die Trommler, der Trachtenverein Ohlstadt und der Historische Spielmannszug Mittenwald sind dabei. © Antonia Reindl

Zwei, die über Jahrzehnte für ihre Überzeugungen, für Heimat und Brauchtum eingestanden sind, wurde anschließend geehrt. Hauptmann Anton Witting, langjähriger Adjutant im Bataillon, wurde zum Ehrenoffizier ernannt, Hans Jais, der 31 Jahre lang erster Kommandant des Bataillons war, zum Ehrenkommandanten. „Gebirgsschützen lassen sich nicht verbiegen“, sagte Jais. „Sie stehen für eine aufrechte Haltung.“ Es gebe nur einen, vor dem sie sich verneigen: „vor Gott.“ Die Gebirgsschützen und all das, was sie leisten, seien „unbezahlbar“, betonte der Geehrte. Im Anschluss ging es in einem Festzug zur Jubiläumsfeier ins Zelt. Mit Gewehren, Fahnen und Standarten, mit Trommeln, Posaunen und Trompeten – und mit Sonnenstrahlen, die herunterbrannten. Eine Mittagshitze, die den Marschierenden zwar Schweiß auf die Stirn trieb, die der Ernsthaftigkeit und dem Fokus in ihren Augen aber nichts anhaben konnte. ANTONIA REINDL