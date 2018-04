Unfall bei Ohlstadt: 13 000 Euro Schaden

13 000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch in der Nähe von Ohlstadt ereignet hat.

Zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro entstand, ist es am Mittwoch gegen 13 Uhr in Ohlstadt gekommen. Laut Polizeibericht wollte ein 63-Jähriger aus Dießen mit seinem Pkw von der Staatsstraße kommend nach links auf die Bundesstraße 2 in Richtung Garmisch-Partenkirchen abbiegen. Dabei übersah er die aus Murnau kommende 36-jährige Münchnerin, die sich mit ihrem Wagen auf der vorfahrtberechtigten Abbiegespur befand und nach links in die Staatsstraße wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

