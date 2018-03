B2: Tempolimit an Abzweigung Ohlstadt 

Auf Höhe der Abzweigung nach Ohlstadt gilt an der B 2 zukünftig Tempo 70. Der Grund: Es kam zuletzt immer wieder zu Verkehrsunfällen.

Im Kreuzungsbereich B 2 zur Staatsstraße 2562 bei Ohlstadt ist es in der letzten Zeit immer wieder zu Verkehrsunfällen gekommen. Nun reagieren die Behörden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird an der B 2 in dem besagten Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen auf 70 Stundenkilometer reduziert. Dies teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Schilder sollen am Mittwoch spätnachmittags montiert werden. Im Vorfeld hatte eine Unfallkommission mit Vertretern des Staatlichen Bauamts Weilheim, der Polizeiinspektionen Garmisch-Partenkirchen und Murnau sowie des Landratsamtes die Örtlichkeit untersucht. Weitere bauliche Möglichkeiten prüft derzeit das Staatliche Bauamt.

roy

