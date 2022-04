Weiterer Schritt Richtung Bürgerhaus: Ein Teil soll saniert, der andere abgerissen und neu bebaut werden

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Pläne für das Anwesen überreichen Michael Laubender und Ramona Kannegießer an Rathauschef Christian Scheuerer (r.). © Rabuser

Das Mammutprojekt nimmt allmählich Konturen an. In Sachen Nutzung des Anwesens Schwaigweg 1/Am Dorfbach 15 beschloss der Ohlstädter Gemeinderat, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Zudem traf das Gremium weitere Entscheidungen.

Ohlstadt – 2018 hat es die Gemeinde Ohlstadt gekauft. Seitdem gab es umfangreiche Debatten über die Nutzung des Anwesens Schwaigweg 1/Am Dorfbach 15. Nun hatte der Gemeinderat die Thematik mal wieder auf der Tagesordnung. Das Gremium beschloss, dass eine Machbarkeitsstudie angefertigt werden soll. Mit dem Entwurf des Büros Laubenderarchitektur zeigten sich die Volksvertreter grundsätzlich einverstanden (13:2-Stimmen). Einstimmig wurde die Kernsanierung des Wohnteils abgesegnet, ebenso der Auftrag an die Verwaltung, die weiteren Schritte in puncto Vergabeverfahren (VGV) einzuleiten.

Räume entkernen und neu anordnen

Der ehemalige Tennenteil indes wird abgerissen und neu errichtet. Eine strukturell bedingt alternativlose Maßnahme. „Die Tragfähigkeit lässt keine weitere Dimensionierung zu“, erläuterte Architektin Ramona Kannegießer. Der Wohnbereich indes müsse ob seiner „kleinteiligen Raumstruktur entkernt und neu angeordnet“ werden. Bereits zuvor wurde zusammen mit den Planern aus Bad Kohlgrub in nichtöffentlicher Sitzung über eine mögliche, künftige Aufteilung des Anwesens beraten. Die Bereiche Wohnen, stilles Gewerbe, temporär anzumietende Büroflächen (Coworking Space), Nutzung durch Bürgerschaft und Vereine sowie ein Generationentreff bilden die grundsätzliche Präferenz ab. Gleichwohl verwies Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) auf „sinnvolle Varianten“, die man vielleicht aktuell noch gar nicht auf dem Schirm habe. „Wir wollen offen dafür sein“, betonte Scheuerer, der mit dem Ausgestaltungsvorschlag d’accord geht und ihn „auf einem guten Weg Richtung Bürgerhaus“ sieht. „Es war uns wichtig, von Tagesgästen über Vereine, Einheimische und Senioren alles anzusprechen“, erklärte Kannegießer. In diesem Zusammenhang verdeutlicht Scheuerer noch einmal, wie wichtig das Thema Seniorenwohnen für die Gemeinde sei. Der ursprüngliche Gedanke, die Betreuung älterer Menschen in das Anwesen zu integrieren, wurde allein wegen fehlender Grünflächen im Außenbereich verworfen. Alternative Standorte befinden sich im Frühstadium der Prüfung.

Langwieriges Procedere

Was die langatmige Fortdauer in Form von „zig Sitzungen“ inklusive Bürgerversammlung und Fragebogen im Gemeindeblatt angeht, wirbt Scheuerer für Verständnis. Man wolle mit Bedacht vorgehen, keine Fehler machen und somit die „Belastung für kommende Generationen“ gering halten. Bereits jetzt wird das Projekt zuzüglich infrastruktureller Kosten auf rund sechs Millionen Euro abzüglich „äußerst hoher Fördersätze“ beziffert. Aufgeteilt auf geschätzte 1,65 Millionen Euro für den vorderen Gebäudeteil am Schwaigweg sowie 3,75 Millionen Euro für den Neubau. Für den Fall einer ungeplanten Kostenexplosion respektive Fördergeldern, die nicht der kommunizierten Höhe entsprechen, kann die Gemeinde Ohlstadt bis zur Baugenehmigung beziehungsweise Ausschreibung Konzeption und Vorhaben zurückziehen. „Sollte die Realisierung des Projekts plötzlich ein finanzielles Abenteuer werden, steigen wir aus“, versicherte hierzu Scheuerer.

Klar ist inzwischen auch, dass die Garage des Bayerischen Roten Kreuzes nicht Teil der Gebäudebelegung sein wird. Sie wird Stand heute an alter Stelle im Rückteil des Rathauses verbleiben.

Auch interessant: Bürgermeister holen Flüchtlinge ab