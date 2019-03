Hat ein Zug bei Ohlstadt eine Person  gestreift?

Die Bahnstrecke zwischen Murnau und Ohlstadt war am Freitag ein paar Stunden gesperrt. Der Grund: Es wurde eine Person gesucht, die sich im Gleisbereich aufgehalten haben soll.

Ohlstadt - Der Fall ist mysteriös: Ein Zugführer hat am Freitag in der Früh gegen 6.15 Uhr im Ortsbereich von Ohlstadt eine Person in Gleisnähe gesehen und dann einen Schlag am Zug registriert. Doch nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei wurde bei einer Suchaktion niemand gefunden. Es habe sich auch niemand gemeldet. Ein Rundruf bei Krankenhäusern brachte ebenfalls kein Ergebnis. Der Streckenabschnitt zwischen Murnau und Ohlstadt war ein paar Stunden lang gesperrt.

roy