Unfall bei Ohlstadt: Pkw-Lenker übersieht wegen tiefstehender Sonne zwei Rennradfahrer - Zwei Schwerverletzte, 22 000 Euro Schaden

Von: Roland Lory

Zwei Schwerverletzte, 22 000 Euro Schaden: Dies ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstag bei Ohlstadt passierte.

Ohlstadt – Zwei Rennradfahrer haben am Donnerstagabend bei einem Unfall in der Nähe von Ohlstadt schwere Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben war ein 26-jähriger Ohlstädter um 20.10 Uhr mit seinem Ford auf der Staatsstraße 2562 in Richtung Schwaiganger unterwegs. In einer langgezogenen und übersichtlichen Rechtskurve wollte er den vor ihm fahrenden Pkw überholen. Hierzu scherte er aus – und übersah zwei entgegenkommende Radler. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem ersten Rennradfahrer handelt es sich um einen 42-jährigen Mann aus Ohlstadt: Er erlitt schwere Verletzungen, wie auch der andere Radler, ein 28-jähriger Mann aus Ettal. Der 26-jährige Pkw-Lenker zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie eine Gehirnerschütterung zu. Alle drei Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik nach Murnau gebracht. Der 26-jährige Ohlstädter gab an, aufgrund der tiefstehenden Sonne die beiden Rennradfahrer nicht gesehen zu haben.

Am Auto des Ohlstädters wurde die linke Front, die Windschutzscheibe sowie die rechte und linke Front beschädigt. Der Schaden: rund 10 000 Euro. An den beiden Rennrädern und der Schutzausrüstung entstand ein Totalschaden, der sich auf jeweils rund 6000 Euro beläuft. Die Staatsstraße 2562 musste zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.