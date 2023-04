Zwei Verletzte und zwei Wagen mit Totalschaden

Eine halbe Stunde lang ging nichts mehr: Die Kreuzung an der Bundesstraße 2 nach Ohlstadt war für den Verkehr komplett gesperrt. © Dominik Bartl

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Menschen und einem Gesamtschaden von rund 45 000 Euro ist es am Mittwochmittag auf der B2 an der Abzweigung nach Ohlstadt gekommen.

Ohlstadt – Eine 60-jährige Ohlstädterin, die an der Kreuzung mit ihrem VW von Murnau aus kommend nach Ohlstadt abbiegen wollte, übersah den VW einer 20-jährigen Garmisch-Partenkirchnerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden sowohl die 60-Jährige als auch die 20-Jährige so schwer verletzt, dass sie in die Unfallklinik Murnau gebracht werden mussten. Der Beifahrer der 60-Jährigen blieb unverletzt. Die Bundesstraße 2 war für den Verkehr eine halbe Stunde lang komplett gesperrt. Vor Ort befanden sich neben den Einsatzkräften der Polizei und des Bayerischen Roten Kreuzes auch rund 15 Mitglieder der Feuerwehr Ohlstadt. Die Fahrzeuge sind als Totalschaden eingestuft und mussten abgeschleppt werden.

Dominik Bartl