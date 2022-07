Kulturknall am Wochenende: Gelände um alte Murnauer Post wird zur Partyzone - Ukrainer-Chor tritt auf

Die Vorfreude ist groß: Die Zweite Vereinsvorsitzende Stephanie Neumeir-Schrank (M.) mit Pressesprecher Robert Zormeier und Tara Biegert (Öffentlichkeitsarbeit) vor dem alten Postgebäude. © Wilz

Der Kulturknall 2022 steht vor der Tür. Dabei wird das Areal an der alten Murnauer Post zur Partyzone. Auch ein Chor aus ukrainischen Geflüchteten ist dabei.

Murnau – Plakate aufhängen, Wimpel nähen und Möbel aus Paletten bauen: Die Vorbereitungen für den Kulturknall sind in vollem Gange. Alle Aktiven des ausführenden Seehauser Vereins Menschen Helfen packen mit an, um das alte Murnauer Postgebäude aus dem Dornröschen-schlaf zu erwecken. Denn dort findet am Samstag/Sonntag, 23./24. Juli, das Benefiz-Festival unter freiem Himmel statt. Das Motto ist naheliegend: „Jetzt geht die Post ab!“

14 Bands treten an zwei Tagen auf – darunter das lokale Quintett „Phoenix Huber“, das verschiedene Genres in einem selbst kreierten New Crossover vereint. Auch der Murnauer Solo-Musiker Simon Gorke alias „Da Simmal“ zeigt sein Können mit bayerischen Texten und eigens komponierten Songs. Er spielt gleich zum Auftakt am Samstag um 15 Uhr.

Party mit Jamaram

Heuer wird es nur eine Bühne geben, die auf dem öffentlichen Parkplatz an der Bahnhofstraße gegenüber von Daller Tracht positioniert ist. „Wenn Jamaram mit Jahcoustix am Samstagabend auftreten, kommt richtig Party-Stimmung auf“, glaubt Pressesprecher Robert Zormeier. Die acht Musiker der Münchner Gruppe Jamaram tourten schon durch die halbe Welt. Dass sie in der Marktgemeinde Station machen – und das noch in Begleitung des Interpreten Dominik Haas von Jahcoustix – ist schon etwas Besonderes und dürfte viele Besucher anlocken.

Da die Künstler allesamt auf ihre Gagen verzichten, kommt der Festival-Erlös in vollem Umfang sozialen Projekten zugute. Sowohl hier vor Ort als auch in Moldawien, wo Menschen Helfen seit Jahren ein Kinderzentrum finanziert. Durch die verschärfte Lage aufgrund des Ukraine-Kriegs bekommen derzeit auch durchreisende Flüchtlinge Unterstützung. „Wir stellen mit Partnern Erstausstattungs-Pakete bereit mit Hygieneartikeln, Kleidung und Lebensmitteln“, erklärt Zormeier. Vor diesem ernsten Hintergrund freut er sich darüber, dass ein Chor aus ukrainischen Geflüchteten an beiden Veranstaltungstagen singen wird. „Die Gruppe hat sich aus Eigeninitiative gegründet und ist schon fleißig am Üben“, teilt der Pressesprecher mit.

Außergewöhnlich ist nicht nur die Formation, sondern auch der Ort: Vor einer ausgedienten Post-Lagerhalle tritt der Chor auf. In den Räumlichkeiten bietet Bauer Sepps Märchenbühne aus der Schöffau Unterhaltung für die kleinen Besucher. Das ehemalige Postgebäude wird ebenfalls in Szene gesetzt. Im Rahmen der Ausstellung „neu gedacht“, die der Murnauer Kunstverein mit der Antonie-Zauner-Stiftung initiiert hat, wird die Post zum Schauplatz für Kunst- und Lichtinstallationen. „Das ist eine einmalige Chance, sich das Gebäude im jetzigen Zustand anzusehen. Normalerweise ist es nicht öffentlich zugänglich“, sagt Tara Biegert. Sie ist bei Menschen Helfen für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und begrüßt die Intention des Vereins, den Murnauern bei jedem Kulturknall einen besonderen Platz vor der eigenen Haustüre vorzustellen.

Zwei Bars samt Biergarten

Das Festival erstreckt sich über die alte Lagerhalle sowie Teile des alten Post-Parkplatzes und führt an der Bahnhofstraße entlang. Eine Standmeile mit Kunsthandwerk und Kulinarik lädt zum Flanieren und Verweilen ein. Außerdem gibt es zwei Bars samt Biergarten. Den Kindern winkt ein buntes Programm mit Kletterturm und Mitmach-Aktionen der Feuerwehr. Natürlich darf der traditionelle Jazz-Frühschoppen am Sonntag nicht fehlen. Dabei konnte der Murnauer Musiker Florian Oppenrieder zwei Ausnahmekünstler gewinnen: die amerikanische Sängerin Karen Edwards und Bassist Rocky Knauer aus Kanada. „Das ist sehr hochkarätig besetzt“, betont Zormeier. Er rechnet mit reger Teilnahme, gerade weil das Festival ohne Corona-Beschränkungen auskommt.

Nachdem der Kulturknall im vergangenen Jahr von einem Unwetter überrascht wurde, hoffen die Beteiligten inständig auf milde Witterung. „Wir wünschen uns gute Stimmung, gutes Wetter und fröhliche Besucher, die das Wochenende mit uns genießen“, sagt Zormeier. Der Vorverkauf ist ihm zufolge zufriedenstellend. Für Kurzentschlossene seien noch genügend Tickets an der Abendkasse vorhanden.

Weitere Informationen und Tickets

Karten gibt es im Online-Shop unter: http://www.kulturknall.de oder im Vorverkauf bei Schreibwaren Köglmayr und der Buchhandlung Gattner. Eine Zweitageskarte kostet 22 Euro (17 Euro ermäßigt), die Eintageskarte 17 Euro (13 Euro ermäßigt). Familientickets sind für 46 Euro zu haben (beide Tage) beziehungsweise für 36 Euro (ein Tag).

Constanze Wilz

