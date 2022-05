Die Passionsspiele sind zurück: Oberammergau im Ausnahmezustand – Promi-Dichte enorm

Von: Thomas Eldersch

Die Oberammergauer Passionsspiele beginnen wieder – mit zweijähriger Verspätung. © Angelika Warmuth/dpa

Die Passionsspiele in Oberammergau feiern am heutigen Samstag Premiere. Nach zweijähriger Verspätung durch Corona geht es jetzt mit der Jahrhunderte alten Tradition weiter.

Oberammergau – Das deutsche Kulturerbe aus Bayern ist nach einer Corona-Zwangspause wieder zurück. Zwei Jahre später als geplant, kann das 5200-Seelen-Dorf Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) seine fast 400-jährige Tradition fortführen. Am heutigen Samstag geht es mit den Passionsspielen los. Auf der Gästeliste stehen hochkarätige Politiker und zahlreiche, prominente Gesichter.

Passionsspiele in Oberammergau 2022: Kulturerbe der Superlative

Alle zehn Jahre, seit einem Pestgelübde aus dem Jahr 1633, wird das „Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus“ in Oberammergau aufgeführt. Nach 2010 hätte es eigentlich 2020 wieder so weit sein sollen, doch Corona machte den Produzenten des Stücks einen Strich durch die Rechnung. Jetzt geht es um 14.30 Uhr endlich wieder los. Zuvor gibt es aber einen ökumenischen Gottesdienst, den der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx und der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm gemeinsam abhalten werden.

Bei den letzten Passionsspielen 2010 war Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel nur ein Ehrengast von vielen. © Johannes Simon/dpa

Neben der fast 400-jährigen Tradition liefern die Passionsspiele noch weitere beeindruckende Zahlen. Die Textbücher sind auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch zu haben. Ein Drittel der Zuschauer kam bisher aus den USA. Dieses Mal könnte der Anteil wegen des Kriegs in der Ukraine und wegen Corona etwas kleiner sein. Bis zu 450.000 Zuschauer werden zu den Vorstellungen erwartet. Bisher sind 75 Prozent der Tickets verkauft. Mit 4400 Sitzplätzen ist das Passionstheater laut Gemeinde die größte Freiluftbühne mit überdachtem Zuschauerraum der Welt. Für die Premiere liegen 4000 Decken bereit. Vor allem am Abend kann es empfindlich kalt werden.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)v

Passionsspiele in Oberammergau 2022: Spielleiter und Schauspieler bleiben dem Stück treu

Leiten wird die Passionsspiele, an dem rund 2100 Einwohner des Dorfs – also etwa ein Drittel des Gesamtbevölkerung – teilnehmen, erneut Spielleiter Christian Stückl. Der 60-Jährige, der das Stück zum vierten Mal inszeniert, hat es modernisiert und von antisemitischen Tendenzen befreit. Er lässt Jesus Hebräisch sprechen – und macht klar: Christus war gläubiger Jude, der Konflikt um ihn war ein innerjüdischer. Auch dieses Mal hat Stückl den Text verändert, wenngleich nicht so stark wie 2010.

Spielleiter Christian Stückl hat die Passion ein wenig entstaubt. © Angelika Warmuth/dpa

Bei der Besetzung hat sich im Vergleich zu 2010 ebenfalls nicht viel geändert. Frederik Mayet, der auch Pressesprecher der Passionsspiele ist, wird wieder in die Rolle von Jesus Christus schlüpfen. Die Maria spielt erneut Maria Hecht. Dazu kommen noch die zahlreichen Laienschauspieler aus dem Ort. Mitmachen darf jeder, der in Oberammergau geboren ist oder dort seit 20 Jahren lebt.

Die etwas umgestaltete Bühne hat Stefan Hageneier als Tempelanlage gebaut. Das ganze Stück spielt in diesem religiösen und politischen Zentrum Jerusalems. Neu gefasst ist auch die Musik unter Leitung von Markus Zwink. Orchester und Chor – zusammen rund 120 Menschen – sollen fließend überleiten zwischen den Szenen aus dem Leben Jesu und alttestamentlichen Schlüsselszenen. Stückl verfolgt auch eine Botschaft bei den Passionsspielen: „Wir haben früher die Leidensgeschichte von Jesus erzählt. Aber ganz wichtig ist die Lebensgeschichte. Was wollte er in seinem Leben – und für was ist er ans Kreuz geschlagen worden?“ Die Kluft zwischen Arm und Reich, Flucht, Vertreibung und Krieg sind für ihn zentrale Themen.

Passionsspiele in Oberammergau 2022: Markus Söder freut sich schon auf die Premiere

Zur Premiere am heutigen Samstag wird die Promi-Dichte enorm hoch sein. Neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wird auch sein Amtskollege aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), erwartet. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göing-Eckardt (Grüne) wird auch vor Ort sein. Dazu kommt Franz Herzog in Bayern, der Apostolische Nuntius Nikola Eterovic, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und seine Vorgängerin in dem Amt, Charlotte Knobloch. Ebenfalls auf der Gästeliste stehen unter anderen auch die Schauspielerin Uschi Glas und ihre Kollegen Ben Becker und Dieter Hallervorden sowie Moderatorin Dunja Hayali und Ex-Fußballtorwart Jens Lehmann.

Söder freut sich schon auf die Passionsspiele, auch wenn vorher noch Arbeit auf ihn wartet, wie man in seiner Instagram-Story erfährt. „In schwerer Zeit wird die Passion dieses Jahr besonders eindrücklich werden. Die Passionsspiele in Oberammergau sind ein weltweit einmaliges Ereignis christlicher Kulturgeschichte“, sagte der CSU-Chef vorab. (tel mit dpa)

