Stückls geheime Liste: Wer bekommt welche Rollen bei den Passionsspielen?

Oberammergau fiebert dem Samstag, 20. Oktober, entgegen: Dann wird verkündet, wer Jesus, Maria, Pilatus oder Judas wird. Die eine oder andere Überraschung gibt es, verrät der Spielleiter.

Oberammergau – So etwas wie 2009 wird ihm nicht noch einmal passieren. Auf seinem Weg nach München ins Volkstheater legte Christian Stückl an der Agip-Tankstelle in Oberau einen kurzen Zwischenstop ein. Plötzlich ein panischer Gedanke – die Liste! Nicht irgendeine, dieListe! Die mit den Namen der Hauptdarsteller für die Passionsspiele 2010. Er hatte das Papier offen auf dem Tisch in seiner unversperrten Wohnung in Oberammergau liegen gelassen. Mit Vollgas düste der Spielleiter in seinem schwarzen Golf heimwärts – um das geheime Manuskript vor fremdem Zugriff zu sichern. Heute steht der Leiter der Passionsspiele wieder vor dieser Situation. „Aber diesmal hab’ ich die Datei auf meinem PC so getarnt, dass keiner hinkommt . . .“, schmunzelt der 56-Jährige.

Wer bekommt welche Rolle?

Es ist wieder Spielerwahl in Oberammergau. Die Anspannung, sie ist in diesen Tagen zum Greifen. Die Bekanntgabe der 42 Hauptdarsteller der Passion 2020, die am Samstag, 20. Oktober, ab 12 Uhr vor dem Passionstheater erfolgt, zieht die Einheimischen in den Bann. Wer wird Jesus? Wer Pilatus? Wer Judas? Wer Maria? 42-mal diesselbe Frage, um die sich alle zehn Jahre alles dreht in dem streitbaren Dorf. Sämtlichen 1824 Erwachsenen, die ihre Mitwirkung angezeigt haben, werden am Samstag die Rollen zugeteilt – mit Ausnahme der Lebenden Bilder und der Kinder. „Do drehst am Radl“. Wem weist der Chef welche Rolle zu? Seine geheime Liste hat er bisher nur den engsten Mitarbeitern Markus Zwink (Musik) und Stefan Hageneier (Bühne) gezeigt.

Natürlich wird es „Überraschungen – und Enttäuschte geben“, lässt sich Stückl entlocken. Wichtige Erkenntnisse lieferte dem Regisseur noch einmal das Sommertheater Wilhelm Tell: „Drei, vier ganz Junge kommen rein.“ Außerdem hätten sich durch das Vorsprechen wieder zwei Nachwuchstalente mit guter Stimme hervorgetan.

„Passions-Wettbüro“ eingerichtet

Wer aber sind nun die heißen Kandidaten auf die Top-Rollen? Da muss man zuerst Frederik Mayet nennen, Jesus von 2010. Er hat eine gute Ausstrahlung, würde altersmäßig noch passen und könnte einen jungen Jesus neben ihn gut führen. Doch wer wird der andere? Hier tauchen in der Gerüchteküche immer wieder die Namen Rochus Rückel (Titelrolle bei Tell, aber vielleicht noch zu jung) und Jonas Konsek („Bären-Josef“ in der „Geierwally“, Petrus 2010) auf. Als sicher gilt, dass Cengiz Görür (überzeugend als Arnold vom Melchtal in Tell) eine Hauptrolle erhalten dürfte. Und Maria? Sehr gute Chancen werden Sophie Schuster (Titelrolle „Geierwally“) eingeräumt, und auch Regina Raggl sollte einen guten Part erhalten. Wetten auf „Wer wird was?“ können die Oberammergauer heute Abend beim Mühlbartl abgeben. Dort ist ein „Passions-Wettbüro“ eingerichtet . . .

„Problematisch“ war für Christian Stückl dieses Mal die Einteilung der Frauen: 700 haben sich gemeldet, ohne Chor und Orchester. Das hat zur Folge, dass jede Mitwirkende 2020 nur bei einer der vier Volksszenen dabei sein kann. Ein Überangebot gab es erwartungsgemäß wieder bei den Römern: 217 (!) Männer meldeten sich dafür, 55 wurden 2010 gebraucht. Römer zu sein, ist vor allem deshalb so begeht, weil man sich hier weder Haare noch Bart wachsen lassen braucht. Die Fülle der Kandidaten hat den Spielleiter dazu gebracht, dass in zwei Jahren nur mehr Mitwirkende von Jahrgang 1969 und jünger (unter 50) Römer werden können. Auslöse durch Alter. In dem Zusammenhang erinnert sich Stückl an den Autor Max Wyl, der schon 1880 in seinem Büchlein „Maitage in Oberammergau“ geschrieben hat: „Jemanden von seiner Rolle wegzubringen, ist ein Spiel auf Leben und Tod . . .“

Ehe am Samstag die 42 Hauptdarsteller – für den gestrichenen Prolog kommt ein weiterer Priester (Josaphat) hinzu – von Lena Rödl auf eine große schwarze Tafel vor dem Passionstheater geschrieben werden, muss Freitagabend ab 20 Uhr erst noch der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung die Liste von Christian Stückl absegnen. Der Spielleiter glaubt nicht an ein Veto bei einem seiner Vorschläge: „Das ist 2010 nicht passiert, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es diesmal machen.“ Um einen Kandidaten streichen zu können, müssen dies schon 14 (von 20) Gemeinderäte verlangen. Erst dann ist Stückl gefordert, einen Ersatzmann zu benennen.

Dass nach der Bekanntgabe der Darsteller am Freitagabend Namen draußen die Runde machen, hofft der Spielleiter nicht: „Es ist ja eine nicht-öffentliche Sitzung, in der Verschwiegenheit vorausgesetzt werden sollte. Es wäre schön, wenn es am Samstag auf der Tafel noch eine Überraschung wäre.“ Auch Christian Ostler, Geschäftsleiter der Gemeinde, ist überzeugt davon, „dass unsere Gemeinderäte so vernünftig sind und wissen, was Sache ist in dieser Sitzung“. Jedenfalls müssen vor dem Sitzungssaal keine Handys abgegeben werden und Mitschnitte über Ton-/Bildaufnahmen sind laut Gemeindeordnung ja ohnehin nicht gestattet.

Sei’s drum: Die Spannung am Samstag wird jedenfalls greifbar sein, wenn Lena Rödl ihre Kreide auf der großen schwarzen Tafel ansetzt und zu schreiben beginnt . . .

Auf einen Blick

Samstag, 20. Oktober:

10 Uhr: Stationsgottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul; anschließend Kirchenzug; 10.25 Uhr: Stationsgottesdienst vor der evangelischen Kirche; 11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst und Gelübdeerneuerung im Passionstheater mit Chor und Orchester der Passionsspiele; 12 Uhr: Bekanntgabe der Hauptdarsteller vor dem Passionstheater