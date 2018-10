JETZT live - Passionsspiele 2020: Spielleiter verkündet Hauptrollen - Muslim (18) wird Apostel spielen

Im Jahr 2020 ist es wieder soweit: Die Oberammergauer Passionsspiele finden statt. Schon am Samstag, 20. Oktober, wird es aber spannend. Es wird verkündet, wer in zwei Jahren wen spielt.

Vom 16. Mai bis 4. Oktober 2020 finden wieder die Oberammergauer Passionsspiele statt.

Die Passionsspiele gehen auf das Jahr 1634 zurück, als die Pest in Oberammergau wütete.

Die Oberammergauer Passionsspiele finden in zwei Jahren zum 42. Mal statt.

Am 20. Oktober 2018 verkündet Spielleiter Christian Stückl die Besetzung für die wichtigsten Rollen - ein spannender Moment für das ganze Dorf. Nur wer in Oberammergau geboren wurde oder mindestens 20 Jahre im Ort wohnt, hat das sogenannte "Spielrecht".

+++AKTUALISIEREN+++

Der Gottesdienst mit Gelübdeerneuerung läuft

11.17 Uhr: Chor und Orchester umrahmen den Gottesdienst. Es ist ein kleiner Vorgeschmack, was die Besucher 2020 erwarten. Beeindruckend!

11.14 Uhr: Das Passionstheater verfügt über 4500 Sitzplätze.

11.10 Uhr: Nach Maria Hecht (Maria) sagt Frederik Mayet, Jesus in 2010, es sei eine „Riesen-Ehre“ gewesen, die Rolle zu spielen. Man nähert sich der Botschaft Jesu bzgl dessen Einsatz für den Menschen. Man versuche, davon etwas ins Private mitzunehmen, was nicht immer klappt. „Er überfordert uns oft mit seiner Botschaft.“

11.04 Uhr: Der Gottesdienst mit Gelübdeerneuerung beginnt.

11 Uhr: Nur noch eine Stunde bis zum großen Moment. Ob bei den Auserwählten altbekannte Gesichter von 2010 dabei sind? Es bleibt spannend.



10.57 Uhr: Diesen Termin lässt sich keiner entgehen!

+ Volles Haus im Passionstheater. Gleich beginnt der Gottesdienst. © Hutter

10.55 Uhr: Darsteller von vergangenen Inszenierungen marschieren zahlreich ins Passionstheater. Darunter Ursula Maria Burkhart oder Anton Burkhart.

10.54 Uhr:

+ Stückl bei den Jörproben mit zwei heißen Kandidaten auf die Hauptrollen: (Rochus Rückel (l.)und Cengiz Görür. © Hutter Die beiden werden beim Gottesdienst die Geschichte der Passionsspiele erzählen.

10.46 Uhr: Spielleiter Christian Stückl ist immer gut für Neuerungen. 2020 will er den Prolog abschaffen.

10.44 Uhr: Die Landtagsabgeordneten Florian Streibl (Freie Wähler) und Harald Kühn (CSU) eilen ins Passionstheater.

10.43 Uhr: Der Kirchenzug ist am Passionstheater angekommen.

+ Die Musikkapelle marschiert ein. © Hutter

10.33 Uhr:

+ Stückl im Gespräch mit Regierungspräsidentin © Hutter

10.28 Uhr: Am Passionsspielhaus ist schon die Musik vom Kirchenzug zu hören. Die katholische Kirche war beim Gottesdienst voll.

+ Noch ist die Tafel namenlos. © Schauer 10.20 Uhr: In Kürze verkündet Stückl die Besetzung für die wichtigsten Rollen in den Oberammergauer Passionsspielen 2020. Vorher allerdings lässt er noch eine kleine Bombe im neuen Spiegel platzen, der gestern online und seit heute als Magazin verfügbar ist. Dort verrät er im Interview, dass eine der wichtigsten Rollen mit einem 18-jährigem Muslim aus dem Ort besetzen will. „Für den Christus ist er noch zu Jung. Aber er wird einer der drei großen Apostel werden. Johannes, Petrus oder Paulus“, so Stückl wörtlich gegenüber dem Spiegel. Eine bewusste Provokation gegenüber reaktionären Kreisen? Gleich werden wir mehr erfahren.

10.14 Uhr: Vor dem Passionstheater versammeln sich bereits die ersten Pressevertreter. Stückl und Co. waren auch schon da - für den Morgencafé im Theatercafé.

Oberammergau - Die Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele beginnt dramatisch - vor fast 400 Jahren: Die Pest wütet damals in Europa, auch die Menschen in Oberammergau leiden und sterben. Da schwören die Dorfbewohner in einem Gelübde: Wenn fortan niemand mehr an der Pest stirbt, führen sie alle zehn Jahre das Leiden und Sterben Christi, die Passion, auf. Die Oberammergauer wurden erhört, 1634 fand die Oberammergauer Passion zum ersten Mal statt. vom 16. Mai bis 4. Oktober 2020 wird es wieder soweit sein - zum 42. Mal.

Oberammergauer Passionsspiele 2020: Wer spielt wen?

Spannend wird es aber nicht erst in zwei Jahren: Am Samstag, 20. Oktober 2018, verkündet Spielleiter Christian Stückl seine Besetzung für die Oberammergauer Passionsspiele 2020. Wer schlüpft in die 42 Hauptrollen? Wer spielt den Jesus? Wer Pilatus? Wer Judas? Und wer wird Maria verkörpern?

In unserem News-Ticker erfahren Sie alles rund um die Gelüdeerneuerung, den Festgottesdienst und die Spielerwahl für die Oberammergauer Passionsspiele 2020.