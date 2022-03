Für die Peitinger Omnibusse Koch GmbH sind Busfahrten weit mehr als Personenbeförderungen

Benjamin Koch (Geschäftsführer Koch Busreisen) und Markus Schuch (Geschäftsführer bus dich weg!) © Koch Busreisen

Koch Busreisen hat dank der Kooperation mit „bus dich weg!“ über 80 Reisen im Angebot – in bekannter Qualität.

Wasser perlt vom Bus herab. Das Gefährt wird gerade gewaschen. Der Lack glänzt bereits. Es ist eines von 21 Fahrzeugen, das zur Flotte des Familienunternehmens Peitinger Omnibusse Koch GmbH gehört. Mit diesen sind die Kapitäne, wie Geschäftsführer Benjamin Koch seine Busfahrer nennt, aber nicht nur in der Region unterwegs, im ÖPNV, für Schulen und Vereine, sondern europaweit. Reisen von den Hügeln Apuliens bis zu den Tulpen Hollands. Dank eines Netzwerks aus mehreren Busunternehmen weitete die Firma ihr Angebot nun beachtlich aus. Einen möglichen Stillstand möchte Koch gerne stets vermeiden, das gilt für seine Busse wie für seine Firma.

Das Busunternehmen aus Peiting besteht seit 40 Jahren

Das Unternehmen ist eine feste Institution in Peiting, wurde dieses doch vor stolzen 40 Jahren, unter anderem Namen, gegründet. Benjamin Kochs Vater Robert stieg Ende der Neunzigerjahre als Geschäftsführer ein, übernahm den Betrieb 2004 und führte diesen unter dem Namen Peitinger Omnibusse Koch GmbH beziehungsweise Koch Busreisen fort. 2018 stieg Sohn Benjamin Koch ein, vergangenes Jahr übernahm er die Leitung.

Koch Busreisen kooperiert mit der Firma „bus dich weg!“

Doch nicht allein der Generationenwechsel an der Spitze der Firma, die rund 25 Mitarbeiter beschäftigt, leitete ein neues Kapitel in der Firmengeschichte ein. Benjamin Koch entschied sich auch in eine Kooperation mit der Firma „bus dich weg!“ einzusteigen. Auf diese aufmerksam wurde Benjamin Koch dank Hans-Jörg Kilg. Mit dem Geschäftsführer von Kilg Busreisen aus Oberammergau arbeitet er schon seit längerer Zeit zusammen. Ein „logisches, schlüssiges und transparentes System“, sagt Koch zu „bus dich weg!“.

Davon profitieren Kunden durch die Kooperation von Koch Busreisen mit „bus dich weg!“ • größeres Repertoire an Reisen – europaweite Kurztrips und längere Reisen (100 Prozent Garantie, dass alle Reisen stattfinden) • gleichbleibender hoher Qualitätsstandard • größere Auswahl an Einstiegsstellen, die weite Anreisen überflüssig machen • Reiseprogramme mit vielen Sehenswürdigkeiten und kulturellen Inhalten

Verschiedene Einstiegsstellen: Kunden können aus verschiedenen Einstiegsstellen die aussuchen, die am nächsten liegt. © Koch Busreisen

Koch Busreisen fokussiert sich nicht nur auf Reisen

„Reisen war nie unser Hauptbeschäftigungsfeld“, betont Koch, auch wenn man durchaus Erfahrungen in dem Metier hat. Das Kerngeschäft aber war bislang ein anderes. Die Busse waren und sind im Einsatz für Tagesausflügler, für die umliegenden Gemeinden, das Landratsamt Weilheim-Schongau, den ÖPNV, für soziale Einrichtungen und Schulen, Verbände und Vereine, darunter der EC Peiting, und das „seit ewigen Zeiten“, freut sich der Geschäftsführer.

Auf die Kooperation mit „bus dich weg!“ ging Koch ein, weil ein Reisegeschäft selbst aufzubauen, gerade in Zeiten der Pandemie, ein großes Risiko berge, meint der Geschäftsführer. In diesem Netzwerk, dank dem Koch in seinem aktuellen Katalog über 80 Reisen anbieten kann, fühlt sich der Peitinger sicher, und sollen sich auch seine Kunden sicher fühlen. Keine Absagen, dafür hohe Standards und geschulte Kapitäne am Steuer, die die „Leute mitreißen“, sagt Koch.

So bequem und praktisch sind die Reisebusse von Koch Busreisen, in denen Freundschaften entstehen, ausgestattet

Die Peitinger Reisebusse verfügen über anschmiegsame Sitze mit genügend Beinfreiheit und eine Toilette mit Waschbecken. Die Busse sind klimatisiert und mit Getränken bestückt. Wenn Koch seine Kunden auf Reisen schickt, möchte er „am Ende des Tages ein gutes Gefühl haben“. Ein gutes Gefühl sollen auch die Kunden haben können.

„Man bucht die Reise und wird durch den Urlaub geführt, du kannst dich entspannt zurücklegen“, sagt Koch. Und mehr noch: Auf den komfortablen Busreisen bilden sich Gemeinschaften, die sich mit jedem gefahrenen Kilometer intensivieren. „Wir erleben immer wieder eine Sozialdynamik“, meint Koch. Freundschaften entstehen. Gerade „für die älteren Kunden sind die Reisen ein Lebenselixier“, weiß der Geschäftsführer. Ein gutes Gefühl sollen die Kunden auch hinsichtlich ihres ökologischen Fußabdrucks haben können.

Busfahrten sind die umweltfreundlichste und nachhaltigste Methode zu reisen. So kann man guten Gewissens unterwegs sein.

Weitere Informationen über das Unternehmen, zum Reiseangebot und zur Buchung sind unter www.koch-busreisen.com zu finden. Auskünfte, Beratung und Reisekatalog-Bestellung erhalten Interessierte aber auch per Mail an info@koch-busreisen.com, telefonisch unter 08861 6452 und vor Ort.

