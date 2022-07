Poschinger Allee entzweit Murnaus Gemeinderat

Von: Peter Reinbold

Gespannt lauschen die Demo-Teilnehmer dem, was Murnaus Grünen-Ortschefin Petra Daisenberger zur Poschinger Allee zu sagen hat. © Peter Reinbold

Die Poschinger Allee hat sich zum Zankapfel der Murnauer Kommunalpolitik entwickelt. Ob der Bau eines Radwegs auch den Ausbau der Straße und die Rodung der Bäume rechtfertigt – daran scheiden sich die Geister. Welche Rolle spielen dabei die Interessen der Bundeswehr?

Murnau – Vor der Rathaustür probten ein paar Umweltbewegte am frühen Donnerstagabend den Aufstand. Rund 50 Männer und Frauen, die meisten gehörten der Generation 60 plus an – wo waren die Aktivisten von Fridays für Future? – waren dem Aufruf der Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen zum Protest gefolgt. Der hatte zum Ziel, die Poschinger Allee sowie die dortigen Bäume zu erhalten und gegen den Vorschlag der Gemeinderatsmehrheit mobil zu machen, der im Zug eines Radwegs auch eine Straßenbaumaßnahme vorsieht, die nach den bisherigen Planungen mindestens 550 000 Euro verschlingen dürfte. Geld, das man nach Meinung von Petra Daisenberger, einer der beiden Sprecherinnen des Grünen-Ortverbands, besser „in die Verbesserung des Wohnraum-Angebots und der Abarbeitung der bestehenden Ideen“ investieren sollte. Den Gemeinderäten, die sich auf dem Weg in den Sitzungssaal befanden, riefen einige Kundgebungsteilnehmer mehrmals zu: „Die Bäume müssen bleiben.“ deren Chancen, die kommenden Jahre zu überstehen, relativ gering sind, machten Baumreferent Welf Probst (Freie Wähler) und Hansjörg Resenberger, der Leiter des Tiefbauamts, deutlich. Jene Bäume, die krank sind, werden ebenso gerodet wie die gesunden, die weichen müssen, sollte es wirklich dazukommen, dass die Poschinger Allee einen Radweg erhält und die Straße ausgebaut wird. Die Allee nannte Bürgermeister Rolf Beuting „einen Torso“.

Die Weichen wurden in diese Richtung gestellt, weil eine Allianz aus Rathaus-Chef Beuting, seiner Gruppierung ÖDP/Bürgerforum, CSU – allein Fraktionschef Rudolf Utzschneider löckte gegen den Stachel – Mehr Bewegen und Freie Wähler Variante zwei von zwei favorisieren, die das vorsieht. Bündnis 90/Die Grünen und SPD-Mann Felix Burger vertreten eine andere Sicht der Dinge, eine konträre und, wie sie meinen, umweltfreundlichere und wirtschaftlichere.

Die Öko-Partei regte an, sämtliche Entscheidungen bis zum Abschluss der Haushaltsberatungen für 2023 zurückzustellen – und scheiterte mit diesem Antrag. CSU-Gemeinderat Franz Neuner ist der Meinung, dass eine Entscheidung in Sachen Poschinger Allee „frühestens im Winter“ fallen werde.

Drei Tagesordnungspunkte beschäftigten sich mit dieser komplexen Problematik, die das Gremium mehr als zweieinhalb Stunden beschäftigte und die den öffentlichen Teil bis nach 22 Uhr aufblähte. In diesem Zeitraum tauschten die Gemeinderäte stets dieselben Argumente aus. Beschlossen wurde der Antrag von Mehr Bewegen, mit der Bima, die Behörde verwaltetet die Liegenschaften des Bundes, Verhandlungen aufzunehmen. Die Werdenfelser Kaserne und der Plan der Bundeswehr, ein neues Nordtor zu bauen, waren ebenfalls Teil der Debatte. „Wir müssen nicht eine größere Straße für die Bundeswehr bauen“, sagte Utzschneider, der befürchtet, dass „da etwas Massives kommt“. Hans Kohl, Fraktionschef der Grünen, stellte klar, dass man keinen Radweg wolle, „der gekoppelt ist an eine Straße“. Ins selbe Horn stieß Parteifreund Dr. Josef Raab. „Damit führen wir durch die Hintertür ein anderes Projekt ein.“ Beiden entgegnete Michael Manlik (ÖDP/Bürgerforum): Man baue keine neue Straße, „wir verbreitern“.

In einer persönlichen Erklärung machte Beuting klar, weshalb er mit Vehemenz für den Radweg streitet. Vor einer Woche habe ihn die Klasse 4a der James-Loeb-Schule besucht. Im Rahmen einer Fragerunde wollte ein Schüler wissen, wenn es endlich einen sicheren Radweg zum Sportzentrum gebe? Den Wunsch wolle er erfüllen, sagte Beuting. Veronika Jones-Gilch konnte ob dieser Ausführung ihre Emotionen nur schwer bezähmen. Die Frage eines Viertklässlers nannte sie „nicht repräsentativ“ und stellte den Bau eines Radwegs „für ein paar Hanseln“ in Frage. Eine Verkehrszählung hatte ergeben, dass in einer Woche 110 Zweiräder die Poschinger Allee befahren hatten, in der Pfingstwoche sollen es 350 gewesen sein. „Ich erwarte von einem ökologischen Bürgermeister anderes Handeln“, ging sie Beuting direkt an.